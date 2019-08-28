【天價宿舍】河北一大學公寓每學期收費1.6萬　近8成屬「服務費」

位於河北的東北大學秦皇島分校，近日被爆學生宿舍「鵬遠公寓」收取每學期16640元（人民幣，下同）的天價費用，當中有近8成屬「服務費」。 內媒報道指出，該公寓今年漲價後，16640元費用是2人間價格，4人間則收費3840元。公寓還會針對未按期繳費學生的姓名進行公示。 事件引發關注後，秦皇島市網信辦昨日（27日）晚發布通報稱，市政府已經成立聯合工作組進駐學校開展工作，對網上反映的有關問題進行調查。

二人間宿舍內部情況。（網上圖片）

內媒報道指，以該公寓4人間為例，住宿費1200元，綜合服務管理費今年度漲價後為1800元，加上水費等，學生每學期需繳付3840元費用；6人間的住宿費同樣是1200元，但綜合管理服務費為300元，加上水費等共計2340元；至於2人間的服務費則高達1.4萬元，總費用為每人每學期16640元。公寓內部張貼的公示牌指出，收費安排屬於「市場行為，自主定價」。

對於公寓費用上漲，有部份學生採取拒絕繳納住宿費的方式抗議，但未奏效。有學生表示，若不交住宿費，公寓就把他們的名字公示出來，而學生們曾為公寓漲價向校方投訴，但校方沒有給出明確答覆，他們還曾向秦皇島市物價局反映此事。

省教育廳：有規定宿舍價格最高1200元

針對事件，東北大學秦皇島分校宣傳部工作人員26日表示，校方已介入處理此事。河北省教育廳高校後勤處一名工作人員則稱，此前有相關文件規定宿舍價格最高為1200元，且公寓價格變動需向發改委、財政廳等部門審批，將進一步了解該校「天價住宿費」相關事宜。

秦皇島網信辦27日晚上6時就此事發布通報稱，對網上反映的秦皇島鵬遠高校後勤服務有限公司收費問題，秦皇島市委、市政府已經約談東北大學秦皇島分校和鵬遠公司主要負責人，要求其嚴格依照國家法律和政策，做好學生後勤服務工作，依法依規維護好學生合法權益。據悉，市政府已經成立聯合工作組進駐學校開展工作，對網上反映的有關問題進行調查，調查結果將適時向社會公布。

（綜合報道）