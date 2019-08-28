上海老翁立遺囑：80萬元及房產全給保母　獨生女陪伴太少只給1元

去年底，上海一名吳姓老翁臨終前在醫院立下一份遺囑，僅將遺產中的1元（人民幣，下同）留給疏於陪伴的女兒，其餘財產包括房產1套、存款80萬元全部交給照顧他3個月的陳姓保母。 此事近日在內地網絡引發討論。有網民認為老人太過絕情，「父女50年親情，難道比不上保母3個月的照顧？」但亦有人認同其做法，「女兒如果不是太令他失望，也不會只分得1元遺產。」

（示意圖片/VCG）

內媒報道指，老吳的女兒50年前出生時，他非常開心，甚至為了女兒成功戒掉一直難戒的吸煙習慣。後來老吳與妻子離婚，他放棄分割財產，只提出撫養女兒的要求。女兒其後雖然在單親家庭環境下長大，但老吳用盡心力去愛她，女兒生病時會半夜送她去醫院，有甚麼要求亦會盡力滿足她。

然而女兒轉眼到談婚論嫁的年紀，結婚生子後，女兒和他好像變得陌生了。女兒從每星期向他打1次電話，到每月打1次電話，再到3個月1次電話，到後來每半年亦沒能與女兒見一面。從女兒家到自己家雖然只有1小時車程，對他來說卻似乎太過遙遠。

報道又指，老吳年老生病後，獨自躺在醫院的病床上，但女兒3個月只去看望他2次，簡單問候兩句就匆匆離開，後來女兒為他請來一個保母後，就再沒來過醫院，保母貼心照顧老吳3個月時間。

生命即將走到盡頭還是沒有等來女兒，老吳心如死灰，便立下遺囑。他告訴女兒：「上海房租太貴了，房子就留給保母。爸爸存款也不多，你結婚生子耗盡了爸爸所有積蓄，只剩下80多萬養老錢也用不上了，也留給陳阿姨吧。」

對此，網民有不同看法，有人認為獨生子女對父母的贍養的確存在困難：「夫妻倆都得工作吧？還要照顧孩子吧？」，亦有人認為老吳做得對：「哪個子女不是未來的父母呢？如果自己的兒女這樣對自己，設身處地想一想！」

網民熱議：

－彷彿看到了一個老父親臨終之前的難過與絕望。父母的一生，都與兒女羈絆，然而兒女成家立業之後，卻註定與父母漸漸遠離。

－女兒也許關心太少，但女兒可能有女兒的苦衷，而且保母也是家人出錢請來照顧老人的

－3個月的時間，錢和房產都留給保母了，這種情況也值得深思。這中間保母是不是利用了老人呢？

（北青網）