【深圳塌樓】中介放盤稱即將拆遷　二手樓價竟飆漲80萬元

深圳羅湖區南湖街道一幢6層的居民樓周三（28日）突然傾斜。羅湖區宣傳部指出，事故未造成人員傷亡，事故初步研判為樁基被腐蝕破壞所致，初步檢測發現周邊樓房各項指標安全，目前周邊約1000位居民已被疏散安置到附近酒店，正在對周邊樓房進行24小時監測。 而據《新京報》報道，事發後有地產中介發布該屋苑二手樓消息，稱「房子已倒，拆遷提上日程，想買盡快」。有中介更向該報證實，該屋苑二手房價格確因沉降傾斜而上漲，其中一套原價為370萬（人民幣，下同）的單位漲至450萬。

整幢樓宇傾斜，壓向旁邊的建築。（微博）

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塌樓事故發生後，網絡售樓平台上有地產中介公開表示，事發屋苑二手樓價上漲。一名自稱地產中介人員稱，已經有業主提出漲價，涉事樓房之前無拆遷計劃，如今塌掉，馬上就可以拆遷，購買後瞬間就可以變成拆遷戶。「房源就是塌的那一幢，80多平方米的拆完以後就變成114平方米，能不漲價嗎，現在最便宜的一套已經被房主提高至450多萬了。」

對此，廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，這種藉機抬高房價的行為和深圳市舊房改造相關政策有關，反映一些業主和中介希望藉機盈利抬高房價的心態。

涉賠償等複雜問題 交易有風險

不過，亦有當地地產中介表示，事發屋苑目前存在交易風險，因為事故原因還在調查，即使有人想買房亦無法迅速交易，因為牽扯到是否會有賠償、是否存在責任方等複雜的問題。無論當地或外地人，政府對於涉拆遷屋苑的政策性門檻很多，想一夜成為拆遷戶並非易事。

據業主介紹，事發屋苑樓體2016年曾發生過裂縫，但未見物管方面採取處置措施。羅湖區政府官網資料顯示，2016年11月15日，相關負責人對修建地鐵9號線梅林線造成該屋苑樓體出現的裂縫及地面輕微下陷等安全隱患商討維修方案。

（新京報）