【倫常慘案】女大學生謊稱患病騙父入傳銷組織　父欲逃走墮樓亡

黑龍江牡丹江街頭近日有一名男子深夜突然墮樓，其女兒卻急着要將遺體火化，甚至沒有通知母親。 警員調查後發現，死者女兒是一名加入傳銷的大學生，為把父親騙入組織謊稱自己患上闌尾炎。父親趕來後發現是陷阱想要逃跑，在和組織成員爭執後墮樓，其身上還带着給女兒看病的3千元（人民幣．下同）。

閉路電視畫面顯示男子由空中墮下。（影片截圖）

牡丹江警方日前接到醫院報警稱，一名男子「死得很蹊蹺」。警員查看事發地點的監控錄影，發現當天凌晨有人墮樓，隨後就來了幾個人，將地上的男子抬到屋苑內。

警方指出，死者女兒楊某要求警方開出死亡證明書，將遺體火化。然而非正常死亡的死亡證明，必須由警方調查確認後才能開出。警方就此判斷案件並非簡單的意外墮樓，將前來警局辦理死亡證明的幾人控制。

警方對楊某重點訊問，但她的供述疑點重重，且並未通知家人，看起來亦沒有絲毫憂傷，且對父親遺體火化一事表現得非常急切。警員隨後抵達疑犯住所進行查看，發現「沒有床、全是打地舖」，且房間內有很多行李箱，「一看就不是只有幾人居住」，根據經驗判斷這是個傳銷組織。

經調查，楊某以治療闌尾炎為藉口，將其父從家鄉騙來。父親見到她不久後，就意識到進入了傳銷組織，在逃跑時與組織成員爭執後墮樓，遺體上還被發現帶有給女兒看病的3千元。警方指出，楊某父親墮樓前將3千元全部撕碎，並將自己的身份證和銀行卡都毀損。

目前，死者女兒楊某及所有傳銷組織成員已被刑拘。

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