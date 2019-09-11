北京大爺大媽「組團」下鄉「扒栗子」　懷柔栗農損失慘重

「懷柔板栗」聞名京城，懷柔全區栗樹種植面積22萬畝，栗子是很多當地農戶一年主要收入來源。這時該是栗子成熟時，但當地栗農反而恐慌不已，這一切都源於從城裏紛至沓來的「扒栗子」大爺大媽大軍。 內媒報道指，一個扒栗子的人一天起碼能撿走20斤到30斤栗子，按5元（人民幣，下同）一斤計算，就是從栗農手裏搶走了至少100元，何況有些人還天天去。以渤海鎮為例，在高峰期，粗略統計一天最少也有一、二百人來撿栗子。

北京大爺大媽組團到懷柔「扒栗子」，導致栗農損失慘重。圖為栗農採摘栗子的情景。（網絡圖片）

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渤海鎮林業站站長高福軍形容：「城裏的大爺大媽，坐著免費的公交車，背著雙肩背包，有的還拉著買菜的小車，專門來撿栗子，還有開著車來的。有的懷柔有親戚，他們就住在親戚家，順便撿栗子。」

老北京人有「扒栗子」的傳統，是指栗農收完栗子以後去撿漏，在樹下草叢裏翻找漏撿的栗子，時間一般都在10月中旬以後。可這兩年來，隨著老人免費乘坐公交車的政策，加上到懷柔玩的人越來越多，「扒栗子」的時間也提前了，現在是栗子剛見熟，人就來了，「十一」假期時更是高峰。

渤海所村黨總支副書記孫振民說：「栗子沒有野生的，不修剪不管理是不會結果的，所以雖然漫山遍野是栗子樹，但都是有主人的！」孫振民無奈地說：「你抓他一個現行，他不撿了，走了，去旁邊別人家的地裡撿去了，你還沒法管。」

栗農提前採摘致栗子品質下降

渤海鎮宣傳部長王東偉表示，「拉條幅、用大喇叭廣播、做微信公眾號，但都收效甚微。反而一傳十、十傳百，來的人還越來越多。」高福軍又稱，沒辦法時栗農就報警。但是一個老人撿個二、三十斤栗子，數量少、金額小，難以定罪，警察也只能調解，最多賠償栗農一點損失。

報道又指，栗農因為恐慌，不得不縮短採摘周期，連還未熟透的栗子都提前採摘，這導致栗子品質下降，收入也隨之下降。

（《北京晚報》）