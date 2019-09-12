又有茅台酒賣　 Costco上海店重現排隊人龍　網民：退卡的人哭暈

美國連鎖大賣場Costco在內地的首家分店落戶上海，上月27日開幕即吸引上萬人前往購物，新店開業會員卡更賣出16萬張。惟開幕不到一星期就傳出爆發「退卡潮」，原因是包括飛天茅台酒在內的一些人氣商品被搶到缺貨，部分商品也不再有優惠價格。 中秋節臨近之際，貴州茅台近日再向Costco上海店投放1萬瓶茅台酒，顧客憑Costco會員卡在11日到12日期間，可購買1瓶價值人民幣1,499元的飛天茅台。Costco上海店隨即再次出現排隊人潮。不少內地網民看到消息後笑稱，「退卡的（人）哭暈在廁所」。

Costco上海店隨即再次出現排隊人潮，搶購飛天茅台酒。（網上圖片）

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綜合《新浪財經》等內媒報道，這次是貴州茅台與Costco合作，希望透過「精準投放」，令真正的顧客平價買到茅台酒。此次銷售模式不同在於，為減少擠塞的情況，Costco的會員在付款後需要以購物票據領取一張購酒卡，再去專門的窗口排隊領取商品。

據悉，11日的5000瓶茅台酒已被搶購一空。而在12日上午，Costco再次出售茅台酒的消息傳出後，人流量比前一天增加了一倍以上，從Costco入口處就排起了長隊，沿途不斷看到拿著茅台酒離開的顧客。

報道稱，由於有完備的會員體系，Costco的售賣增加了黃牛入場的門檻。茅台酒銷售公司渠道部相關負責人表示，「外面確實有黃牛，大概有4批人在收酒。我早中晚一直觀察統計，黃牛收的大概不超過300瓶，也就是不到總量的10%。」

Costco上海門店負責人則表示，「Costco超市會員都是具有消費能力的中產階層，買茅台基本都是自己喝或者送禮。」

網民熱議:

「退卡的（人）哭暈在廁所。」

「前兩天退卡的上海大媽又得回去辦卡。」

「最後還是被倒賣了，因為全民黃牛。」

「利益面前人人都可變黃牛。」

「喝茅台酒的誰會自己排隊去買。」