中秋節的傳統不應是浪費　螢光棒量又要創新高嗎？

一年容易又中秋，不少市民也會與三五知己落街賞月、歡聚時節。過去不少人喜歡用螢光棒畫地為界，小朋友也愛戴上螢光手鍊髮圈，可是螢光轉眼即逝，變成遺禍人間的垃圾。螢光棒難以回收，塑膠又不能降解，最佳辦法始終是源頭減廢：中秋節不玩螢光棒。

▼▼▼早前網民以「長輩圖」方式，呼籲大眾勿玩螢光棒▼▼▼

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螢光棒消耗量大 回收難度高

螢光棒每逢佳節消耗量大，每年一次的環境災難必須停止。環保團體「綠色力量」於上周三（4日）公布最新《中秋節消費及慶祝習慣》調查結果，發現上年曾「使用並丟棄」螢光棒的家庭數目佔受訪者家庭數目達41%，每個家庭上年平均丟棄41.77支，從而推算出全港家庭去年中秋節合共丟棄逾4,430萬支熒光棒，數字創歷年新高。

螢光棒在購買一刻便注定堆填，可謂中秋節「頭號敵人」。一枝小小的螢光棒，其實裏面分成數層，中間以玻璃管夾層分隔。螢光棒一經折曲、擊打，中間的玻璃夾層便會碎裂，內外兩層的化學物質混合，從而產生反應發出螢光。所以，螢光棒可回收的部分只有外圍塑膠，內裏的玻璃碎片與化學液體均不能回收。

Facebook環保專頁「結束一桶專棄」曾嘗試回收螢光棒，但期間發現難度甚高，要普通市民自行剪開螢光棒清洗回收，近乎不可能。因為螢光棒管身極幼，內部難以清潔，裏面的玻璃碎片也對回收者構成危險，同時盛載過化學物質的器皿不能重用，用後的膠手套也不能回收，導致回收過程反而產生更多垃圾，費時失事。

螢光棒每逢佳節消耗量大，每年一次的環境災難必需停止。（資料圖片／羅俊文攝）

化學物污染環境 對人體有害

螢光棒含有多種有毒化學物，送往堆填的過程中也有可能危害環境。當中化學物包括螢光劑如溴化乙錠（Ethidium Bromide）和羅丹明B（rhodamine B）等，流出後有機會染泥土、水源。

螢光棒的化學物質不止損害環境，對人體更百害而無一利。如上述的溴化乙錠，便是是一種強誘變劑，可致癌或致畸胎。而螢光棒亦多含鄰苯二甲酸二甲酯（Dimethyl phthalate）和鄰苯二甲酸二丁酯（Dibutyl phthalate），若被人體誤吸或觸碰，皆可能造成噁心、頭暈、麻痹。不論環保抑或健康，螢光棒也是少用為妙。

拒絕讓浪費成為傳統

螢光棒用完即棄，難以回收，長遠傷害環境。最直接處理方法還是源頭減廢，拒絕讓螢光棒成為中秋傳統。隨科技普及，市民其實有更多選擇，例如亮起手機電筒、夜光效果不比螢光棒遜色，無損節日氣氛。除了手機之外，市民也可以用不同方法發揮創意，一起告別螢光棒，環保慶中秋。