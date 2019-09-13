暗藏針孔攝錄鏡頭要點檢查？　內地酒店客房八大高危地方你要知

內地近年來不時傳出酒店客房暗藏針孔攝錄鏡頭的新聞，姑勿論是酒店方或是其他不法分子所為，對房客而言都是個人私隱被侵犯。 今年度國家網絡安全宣傳周上海地區的「網絡安全進樓宇」活動日前正式啟動，其中在網絡安全威脅感知體驗區，就有模擬酒店客房佈景版，列出8個容易被放有針孔攝像頭的位置。

模擬酒店客房佈景版列出8個容易被放有針孔攝像頭的位置。（澎湃新聞）

據了解，一般酒店房間中針孔攝錄鏡頭可能的隱藏位置共有8個，分別是電視機或機頂盒的小孔、煙霧感應器或吊燈、掛畫的陰影處、牆上的插座開關、正對睡床的裝飾物品、洗手間內的洗漱用品、冷氣機或窗簾的孔縫，以及床頭櫃上的小物品。

上海市上海信息安全行業協會副主任張威就建議，入住酒店客房時，可以先檢查上述較常見安裝針孔攝錄鏡頭的位置。具體操作上可以先關燈並拉上窗簾，讓室內全黑，然後再使用手機手電筒，繞房間一週檢查可疑物品，或者用閃光燈拍照。一旦發現有反光物，就有可能是針孔攝錄鏡頭。

暗藏針孔攝錄鏡頭的玩具熊公仔。（澎湃新聞）

張威又以一個玩具熊公仔為例，表面上平平無奇，但仔細看會發現其嘴角處有一個紅點，原來暗藏一部針孔攝錄鏡頭。張威表示，該個玩具熊公仔內有外置充電器，充滿電後就能讓針孔攝錄鏡頭連續拍攝長達四五小時，「這只熊的攝像頭藏在嘴巴邊上，還比較容易發現。如果把攝像頭藏在熊的眼睛裏，眼睛的材料本來就有鏡面反射的效果，攝像頭很難被發現。」

（澎湃新聞）