【公器私用】女網民疑遭網警竊私隱求交往　河南鄭州警方介入調查

河南鄭州有女網民日前發文控訴，疑似遭男網警公器私用取得其個人資料，私下聯絡表白要求交往。女網民拒絕後竟遭對方人身攻擊。 鄭州警方在周三（12日）晚回應指，已第一時間展開調查。

疑似遭男網警公器私用取得其個人資料，私下聯絡表白要求交往的女網民「ooooviki」。（微博）

從女網民「ooooviki」在網上公開的微信聊天截圖顯示，網名為「海洋館長」、名為鄭洋的疑似網警稱在微博上看到ooooviki後，就利用職務之便取得其個人資料，包括有身份證號碼、家庭地址、電話號碼等，要求與ooooviki成為男女朋友。

鄭洋直截了當表明「感覺這個女孩子好美是我喜歡的類型」，又聲稱其公司是負責網絡輿情、監管之類的工作。鄭洋表示，雖然ooooviki微博綁定的手機號碼有所不同，但鄭洋用某種方法將ooooviki定位成功，故能順利與ooooviki聯絡。鄭洋坦言不怕報警，「哈哈哈哈，我是幹啥呢」，更指ooooviki的所有家庭成員資料，事實上都是由鄭洋及其公司負責，「不單單是你，還有這座城市的其他人」。

此外，ooooviki又公開鄭洋與另一人的微信聊天記錄截圖，顯示就是該人向鄭洋提供他人的身份證號碼以及電話等資料，並有提醒「你一定要保密，別讓查到了兄弟，不然我在鄭州單位混不下去了。」

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據ooooviki自述，其微信帳號綁定的手機號碼是以朋友的身份證開通，「所以微信有個人用手機號添加的時候我很奇怪」。ooooviki似乎長期身處日本，「我只有假期回國在國內的時候會使用，僅僅是開熱點給我日本的手機這一個作用」。ooooviki直言，「我最好奇的是如果僅僅是住酒店叫外賣洩露的個人隱私，為甚麼他能知道我朋友身份證名義開處的手機號，且是我在使用的。」

（微博）