【非洲豬瘟】緩解豬肉供應緊張　湖北養豬業補助最高達200萬元

中國受非洲豬瘟疫情影響，活豬供應緊張，同時又因中美貿易戰導致美國豬肉難以進口，豬肉價格急升。 其中養豬業大省湖北省，有鑑於中秋節、國慶節、農曆新年等大時節陸續到來，省政府辦公廳特別於周三（11日）下發通知，要求全省各地採取切實舉措，落實相關政策要求，穩定生豬生產，保障市場供應，包括明確對省內八間國家活豬核心種豬場，按每間200萬元的標準給予一次性補助。

內地活豬供應緊張，豬肉價格急升。（視覺中國）

據《關於穩定生豬生產保障市場供應的通知》通知，除了國家活豬核心種豬場外有補助外，省級地方品種資源保種場，亦每間有100萬元的補助。此外，對具有種畜禽生產經營許可證的種豬場，包括地方豬保種場，以及年均出欄量達5000隻以上規模的豬場，按不超過2%的比例，給予短期貸款貼息支持。

與此同時，當局亦將在鐘祥市、江夏區、襄州區、棗陽市、黃陂區5個縣市區展開「育肥豬保險」試點，保費為每隻40元，分擔比例為中央財政50%、省級財政20%、縣級財政10%，養殖場戶自繳20%。

普通農戶或養殖場飼養繁殖母豬，同樣可獲得財政支持。存欄達500頭隻以上規模的養殖場，按照每隻100元的標準給予一次性補助，省、縣市區財政各承擔50%；將育肥豬政策性保險試點縣市區由5個擴大到44個活豬調出大縣，保險對象為萬隻以上規模的養殖場；繁殖母豬保險保額從現行的每隻1000元提高到1500元。

湖北省政府辨公廳發通知，對省內的種豬場、養殖場提供一次性補助，最高達200萬元。（視覺中國）

通知更強調，各地不得因環保和防疫壓力限制活豬產業發展，堅決糾正超出法律法規的禁養、限養規定，並取消活豬生產附屬設施用地15畝上限，將活豬養殖用地、輔助設施建設用地納入國土空間規劃，對依法劃定的禁養區內關停搬遷的養殖場戶，安排用地支持異地重建。

通知提到，湖北省將按去年統計數的70%、明年按常年統計數的80%的標準，將今明兩年的活豬存欄、出欄和繁殖母豬存欄目標任務分發到各市州，納入「三農」考核，與涉農資金分配掛鈎，未完成目標任務的市州會被通報約談。

（湖北日報）