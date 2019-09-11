【非洲豬瘟】市場監管總局：絕不姑息串通漲價、囤積居奇等行為

受非洲豬瘟疫情等因素影響，內地豬肉供應持續緊張，價格亦在短期內大幅上漲。 國務院新聞辦公室周三（11日）舉行新聞發布會，市場監管總局價監競爭局負責人表示，將繼續加大生豬及豬肉市場價格監管，保持執法高壓態勢，絕不姑息散佈漲價信息、串通漲價、囤積居奇等價格違法行為。

市場監管總局價監競爭局負責人陳志江表示，絕不姑息串通漲價、囤積居奇等價格違法行為。（VCG）

負責人陳志江稱，雖然近一段時間以來，生豬和豬肉價格有較大幅度上漲，但是市場價格秩序總體上來看比較穩定。他說，市場監管部門已經開展了多方面工作，包括要求各地市場監管部門密切關注糧、油、肉、禽、蛋、菜、奶、鹽等生活必需品市場價格變動情況，同時強調要切實加強對生豬及豬肉等農副產品的價格監管。

此外，各級市場監管部門高度重視中秋、國慶等節假日期間市場價格監管工作，特別要加強對生豬和豬肉等農副產品的市場價格監管，並結合當地實際情況，制定應對價格異常波動的預案。

內地豬肉供應持續緊張，價格亦在短期內大幅上漲。多地紛紛出台補貼等措施應對。(VCG)

而針對近期生豬和豬肉價格上漲的情況，市場監管總局要求各級市場監管部門密切關注市場供應及市場價格運行情況，充分發揮價格舉報投訴平台作用，及時受理群眾的投訴和舉報。

據介紹，市場監管部門將繼續加大生豬及豬肉市場價格監管，保持執法高壓態勢，對散佈漲價信息、串通漲價、囤積居奇等價格違法行為絕不姑息。市場監管部門也將密切關注生豬及豬肉價格投訴舉報情況及相關價格輿情，加大對有關價格法律法規和相關政策的宣傳力度。

（澎湃新聞）