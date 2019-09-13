【中秋節】無過節氣氛　豬肉貴過牛肉　豬肉檔檔主：少三成生意

適逢中秋佳節，不少市民都會到街市「買餸做節」，準備晚上與家人團聚。記者今日（13日）到九龍城街市觀察，發現人流不多，不少檔口都出現「拍烏蠅」的情況，氣氛冷清。不少檔主都表示今日的人流比往年少，更有豬肉檔檔主表示少了三成客人。更有街坊覺得今年過節的氣氛比往年差，沒有很多人到街市買餸。

歐先生表示今年少了3成客人，客人寧願買牛肉也不買豬肉。（王珮殷攝）

每斤豬肉逾100元

豬肉檔檔主歐先生表示，今年豬肉的來貨價比往年高，一擔豬要價4,000元，一斤豬肉大概都要100多元，比牛肉及雞肉都要貴，生意額下降了三成，就連熟客也沒有光顧，「客人寧願排隊買牛肉都不買豬肉」。他指出，今日街市的人流比以往少，附近的豬肉檔口也無人問津，加上不少家庭現在過節都較簡約，可能以火鍋慶祝就算，種種情況都令到今年的銷量不理想。

活雞生意與往年相約

活雞檔檔主玲姐則表示今年生意額與往年相若，約下降幾個百分點，影響不大。她表示今年活雞的來貨價沒有大幅增加，但「大時大節點都會貴少少」。但仍然有不少熟客仍然會訂雞，害怕沒有貨存及希望食到新鮮的雞肉。她更表示今年生意不錯，街坊也會買活雞來應節，街市也頗有中秋氣氛。

玲姐表示今年雞肉市道與往年相若，覺得今年也有過節氣氛。（王珮殷攝）

朱太認為豬肉價格可以接受，但擔心今晚可能會出現突發情況影響交通。（王珮殷攝）

食品價格上升市民「慳住用錢」

楊太表示今年不少食品如豬肉及海鮮都不便宜，所以特地「慳住嚟使（買餸）」。她表示只買活雞都要花費幾百元，所以只買了雞肉應節，不想花費太多。她又表示，今年中秋節的氣氛沒有往年熱鬧，指「少了街坊跟我爭餸買」，覺得今年街市沒有應節的氣氛，不太開心。

無通宵地鐵擔心安全

朱太太則特地早上到九龍城買餸，預備今天晚上到親戚家裡慶祝中秋佳節。但她擔心地鐵今晚可能不會運作，或會發生突發事件，所以特地早上就從馬鞍山駕車到九龍城。她指：「幸好我們有車，有什麼事都可以駕車離開。」朱太太用220元買了兩斤西施肉，打算用來包雲吞，覺得豬肉已經算便宜，價格可以接受。