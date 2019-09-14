廣東粵劇院任免院領導班子　名伶曾小敏成創院至今首位女院長

粵劇是廣東文化的重要一環，廣東粵劇院日前召開領導班子任免宣布會，省文化和旅遊廳領導在會上宣讀相關職務任免通知，包括聘任曾小敏為廣東粵劇院院長，並免去其副院長職務。 值得一提是，曾小敏是廣東粵劇院創院61年來，首任女性正院長。

曾小敏是國家一級演員，曾獲上海白玉蘭主角獎、中國戲劇梅花獎、文華表演獎。（網上圖片）

曾小敏是國家一級演員，曾獲上海白玉蘭主角獎、中國戲劇梅花獎、文華表演獎，如今身兼廣東粵劇院黨委書記、院長，同時亦是第十三屆全國人民代表大會代表，曾經擔任廣東省政協第十一屆委員，廣東省第十次、第十一次、第十二次黨代會代表。

曾小敏師承著名粵劇表演藝術家丁凡，專工閨門旦、刀馬旦、花旦行當，被讚譽扮相俊麗端莊，唱腔圓潤委婉，表演細膩，深受廣大戲迷的喜愛以及同行讚賞。曾小敏是第九屆廣東省「新世紀之星」、第七屆「廣東省十大傑出青年」、第三屆「世界廣府人十大傑出青年」、第二屆廣東省中青年「德藝雙馨藝術家」等，並曾於2017年入選「廣東特支計劃」宣傳思想文化領軍人才。

粵劇是廣東文化的重要一環。（視覺中國）

資料顯示，廣東粵劇院擁有歷史悠久，藝術力量雄厚，是粵劇界規模最大、水平一流的表演藝術團體，更是全國擁有「梅花獎」演員最多的藝術院團之一。

（金羊網）