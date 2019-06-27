80歲古巴大媽追夢追足60年　為粵劇耗盡年華終圓夢「尋根」

在四、五十年代，有一群古巴少女，在一個中國人創辦的粵劇團裏，學粵劇、唱粵劇，到全古巴巡演，紅遍美洲的華人圈。 其中，有一對好姐妹何秋蘭和黃美玉，一個花旦，一個小生，她們夢想有一天能親眼到中國看看，無奈劇團在她們20歲時就解散了。到了60歲，兩人退休後決定重拾戲夢，80多歲時，終於一起到中國“尋根”，在廣州和粵劇名伶們一起唱了一齣戲。 這一切，被紀錄片導演魏時煜拍成了電影——《古巴花旦》。 自述：魏時煜 編輯：陳星

古巴花旦的神奇故事（The Legend of Havana Divas）

何秋蘭與黃美玉。（一条）

2010年的時候，有一位叫劉博智的攝影師，拍了一組古巴華人的照片，還有一個短片，裏面有一對婆婆唱粵劇的片段，讓人好奇。後來多方探訪，我知道了這兩位婆婆的故事。

攝影師劉博智拍攝的短片中，有一對婆婆唱粵劇的片段。（一条）

一個叫何秋蘭，純古巴血統、但被華僑收養、精通華語；另一個叫黃美玉，是古巴黑人和華人的混血，但不懂華語。她們在古巴生長，還學了粵劇，曾紅遍古巴華埠。於是，我拍攝了一部電影叫《古巴花旦》，講的就是這兩位古巴“美少女”在1940年代，在哈瓦那學粵劇的故事。

一對舞臺美少女

何秋蘭是1931年出生的。何秋蘭是她的中文名字，西班牙文名字叫Caridad Amaran。她是純種的古巴白人，100%白人血統，但是她的養父是中國人，名叫方標。

15歲的何秋蘭。（一条）

即睇何秋蘭年輕時美照▼

+ 6 + 5 + 4

小時候生下來還沒有滿月，她的爸爸就去世了，然後那個時候她媽媽只有16歲，然後帶着她到哈瓦那流落街頭。她們被一位叫何買盛的華人收留，他給小女孩取了中文名字何秋菊。後來何先生得了肺病，母女倆離開了他的家。

再次流落街頭的時候就遇到了方標，方標也是華人。在路上見到何秋蘭母女之後，就把她們帶回家裏，從此就有了這麼一段父女情。方標從小就教何秋蘭唱粵劇，說中文。走到哪都帶着何秋蘭，玩牌，看報紙，無論幹甚麼女兒都在邊上。方標和何秋蘭的媽媽也很恩愛，之後也一直沒有再要小孩，就是何秋蘭這個獨生女。

其實方標也是一個傳奇人物。方標來自廣東開平，家裏比較有錢，他小時候就跟第一個演黃飛鴻的關德興師傅，是好朋友。跟着關德興學粵劇，一起去戲班。但是那時候華人覺得戲子是下九流的職業，方標的家裏就會反對兒子去學戲。然後方標就憤然出走，來到了古巴。

方標早年在古巴是做洗衣房的，也賣彩票。他的夢想就是在古巴開戲班，後來居然還真被他給實現了。

何秋蘭從四歲開始就跟方標學着唱歌，到八歲的時候就進了戲班，然後就開始演戲了。到十五六歲的時候，何秋蘭已經做到花旦了。何秋蘭她雖然是一個沒有華裔血統的人，但是一直生活在唐人街，整個做派好多時候你說她有中國血統，你會相信的。因為整個人的舉止行為、態度，都有中國傳統女性的樣子。

而黃美玉是1929年出生的，她的父親是從中國來的，是一個裁縫，媽媽是開裁縫鋪的古巴當地人。

黃美玉從小到大的漂亮衣服都是裁縫父親做的。（一条）

她們的相識是在哈瓦那的中華學校裏。國民政府在哈瓦那開了一個中華學校，因為那個時候的古巴華埠很興盛，華人比較多，在哈瓦那最多的時候可能有十幾萬華人。開了學校以後，何秋蘭和黃美玉就成了同學。

黃美玉、何秋蘭和一起學戲的小姐妹。（一条）

一次抗戰海外募捐，黃美玉就在這個活動裏頭看見何秋蘭唱戲，她特別喜歡，第二天她自己也加入了戲班，也開始學戲。 因為黃美玉不懂中文，也不會說中文，所以學戲的時候就比較吃力。何秋蘭就幫她把西班牙語的發音寫在這些漢字上頭，然後黃美玉就看發音，死記硬背。

何秋蘭自己手抄的粵劇曲譜。（一条）

當時她們整個劇團叫國光戲班，基本上都是女生，一共有二十幾個。從照片上來看，除了何秋蘭，其他的人的樣子都是混血的。

國光戲班解散後，長大了的小姐妹，前排右一是何秋蘭。（一条）

華人社區在古巴其實很多，——所有的人都是靠粵劇來解思鄉之情。當時在古巴是沒有條件拍華語片的，所以粵劇就成了一個主要的藝術形式，華人也把常把自己的孩子送過去學粵劇。何秋蘭當時在國光劇團是一個比較主要的花旦，定期巡演，每年都會出去，每一次出行大概兩三個月。

戲班小姐妹在國光戲院前合影。（一条）

從哈瓦那出發，一站一站下去，到最南邊的聖地牙哥，每一站都有華人社區，可能少則幾千人，多則一兩萬人，那些人都會過來聽。那時候還會和外埠來訪歌影兩栖的明星小燕飛，粵劇名伶牡丹蘇、蘇州麗等人同台演出，每一天演出的時候都會滿場。

何秋蘭和外埠來訪的粵劇名伶小非非（中）。（一条）

那時候三四十年代，是古巴社會整個往上走的一個年代。 這樣的一段輝煌的粵劇巡演時期，沒有持續很久。1959年的時候，古巴實行了社會主義以後，不可以私有制，一些華人用血汗掙來的商店、財產就會被充公，華人社區也迅速衰落了。國光劇團也停辦了。

劇團解散後，何秋蘭只能在節慶活動上唱曲。（一条）

後來黃美玉到差不多高中的時候，她媽媽就跟她講說你一定要讀書，於是黃美玉就離開了戲班。何秋蘭就沒有繼續念書，就做了收銀員，後來還結婚了。

何秋蘭婚禮，她第一任丈夫也是華人。（一条）

黃美玉她一上大學又碰到卡斯楚革命，哈瓦那大學的學生多去支援參軍，期間她還見過卡斯楚和切格瓦拉。等到大學畢業的時候，她已經徹底離開了華人街。後來去了外交部、文化部工作，直至到退休。就這樣，她們從戲班分別之後，足足有30年沒有互相的音信。

黃美玉與何秋蘭的再次相遇唱戲。（一条）

所有的相遇都是久別重逢

30多年後，兩人都60多歲，退休了。想起青春年少時一起唱戲的姐妹，感慨萬分。特別是何秋蘭，以前她和方標還可以對唱一下很開心， 但方標1994年去世了，就再沒人和她唱戲了。

方標、母親何樹花、何秋蘭以及何秋蘭的子女。（一条）

這時，黃美玉也甚是懷念過去唱戲的時光，她再次回到華人社區，找到了何秋蘭。她們兩人一起找當年戲班的姐妹，找到幾個人還願意唱的。在有節慶的時候，她們幾個人就會把一些折子戲、比較短的戲又拿出來唱，就這樣子重新撿起了粵劇。黃美玉退休以後，再次回到華人社區裏，找到了何秋蘭。

她們兩人重新撿起了粵劇。（一条）

她們兩人一起找當年戲班的姐妹，找到幾個人還願意唱的，在有節慶的時候，她們幾個人就會把一些折子戲、比較短的戲又拿出來唱，就這樣子重新撿起了粵劇。她們年輕的時候，一個美夢破滅了，再往後，因為她們的堅持又實現了。但她們一直有有個心願還沒實現——到中國“尋根”。

兩人一起找當年戲班的姐妹。（一条）

80歲才實現夢想，老了一點都不可怕

2011年的時候，有好心人被她們的故事觸動，決定贊助她們回趟中國。這時兩位婆婆都已經滿頭白髮，唱了一輩子中國粵劇，終於有機會到中國看看。

何秋蘭回到方標的家鄉開平，在方氏燈樓上留影。（一条）

何秋蘭就去養父方標的家鄉開平。黃美玉也去了父親的家鄉恩平，想要找到親戚。我們攝製組也跟着她們一起去到廣東省，去聽戲、唱戲，去廣州的八和會館和佛山的祖廟。

《古巴花旦》幕後花絮。（一条）

她們來到粵港地區，最大的一個滿足就是她們味蕾的滿足，她們吃到了小時候父親會做的粵菜，比如說白切雞，鴨潤腸，蒸肉餅等等。有時候對味道的懷念是一個比對語言的懷念，更深刻的。

2014年的時候她們又來了中國一次。中國這邊有熱心人知道她們的喜好，所以專門安排了謝雪心跟龍貫天來跟她倆一塊唱粵劇。這兩位可是國內當紅的粵劇演員，她們就非常地開心。

何秋蘭和謝雪心合唱。（一条）

跨越大洋、來到中國，這是她們人生的一個很大的快慰。她們原來覺得中國是一個很遙遠的傳說，都是聽父親講述的一個地方。至於能不能去一直都是一個夢。最後真的來了這個地方，覺得夢想實現了。當我分別問她們說：

你的人生還有沒有甚麼夢想？

她們的回答一模一樣，希望每一年都可以去中國。

《古巴花旦》主創合影。（一条）

我和何秋蘭、黃美玉接觸的時候，覺得她們兩個人是很可愛、很樂天的兩個婆婆。她們對很多事情都有不同的記憶，常常會有不同的意見，即便是到老了，你還是覺得她們很有活力。

我喜歡會去跨越邊界的人，可能是語言邊界、文化邊界、性別邊界，這種有心去跨越的人，他都會有冒險精神，有勇氣。

何秋蘭與黃美玉。（一条）

她們讓你覺得老了也不可怕。一件事情，要是年輕時沒有來得及實現夢想的話，就算是從60多歲，也可以再把它重新撿起來；到80多歲，你還可以照樣去佛山祖廟的舞臺去演出。

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