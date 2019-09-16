安徽網絡女主播編「為愛殉情」故事　騙男網友逾430萬元囚13年

安徽一名網絡女主播為了騙取錢財，不僅向男網友謊稱自己是「富二代」，還編造「為愛殉情」的故事，騙得一名男網友逾430萬元（人民幣，下同）。

涉案的網絡女主播丁姓女子家住安徽銅陵，在直播期間與家住吉林長春的呂姓男子相識，呂男經常在直播間給丁女打賞，2012年夏天，呂男還專程前往銅陵與丁女見面。之後呂男仍經常去銅陵看望丁某，出手打賞也更加闊綽，雙方不久就「確立了戀愛關係」。丁女曾對呂男說，其父親目前在江西開礦場，她本人也是個「富二代」。

呂男在兩年期間，被騙取434萬餘元。（示意圖/資料圖片）

丁女還向呂男謊稱，父親為她與合作夥伴的兒子訂婚並收取了對方200萬元禮金，並將她囚禁起來不讓她與呂男聯繫。丁女稱為了繼續與呂男戀愛，她因自殺未成入院，並要求呂男替她歸還200萬禮金，否則就要分手。除此之外，丁女還編造買房子、投資礦廠、租賃吸沙船等一系列藉口要錢，連同200萬元彩禮金在內，在2013年至2015年期間，共騙取呂男434萬餘元。

至2016年4月，丁女又向呂男要錢，呂男拒絕後，丁女即將呂男的微信刪除，並更換了手機號碼。至此，如夢初醒的呂男才報案。經警方調查，丁女早在2009年便已與另一名男子戀愛，二人於2016年結婚。丁女騙取呂男錢財後，花費100餘萬元購置瑪莎拉蒂房車一輛，其餘全部用於日常生活揮霍，購買了香奈兒手袋、卡地亞手錶等多件奢侈品。

檢察機關認為，丁女以非法佔有為目的，虛構事實，騙取他人財物，數額特別巨大，涉嫌構成詐騙罪。日前，長春汽車經濟技術開發區法院以詐騙罪判處丁女有期徒刑13年，並處罰金100萬元，責令丁女向呂男退賠434萬元。

（《檢察日報》）