【說好不哭】微博洗版兼贏「殿堂金鑽唱片」　網民點睇周董新歌？

台灣歌手周杰倫的新作《說好不哭》，周一（16日）晚上甫推出兩小時，在QQ音樂、酷狗音樂、酷我音樂等內地三大網絡音樂平台的銷售額，旋即突破1000萬元（人民幣．下同）。

事實上，《說好不哭》叫好又叫座，微博熱門搜索排行榜中頭11位的佔據多達6位；QQ音樂更在周二（17日）早上宣布，《說好不哭》的銷售額突破1500萬元，獲得「殿堂金鑽唱片」等級認證，是該平台史上銷售額最高，同時是首個及最快突破殿堂金鑽唱片等級認證的數碼單曲。MV同樣在22小時56分58秒就達到3000萬分，是「MV巔峰榜」史上最快達到3000萬分的MV。

有趣一點是，周杰倫去年的新歌《不愛我就拉倒》，諸如「反正，我又不是沒有人要，哥練的胸肌，如果你還想靠，好膽你就麥造」的歌詞，備受網民批評，不少人甚至湧到與周杰倫合作多年的著名填詞人方文山的社交媒體帳號，希望他能出山「救救杰倫」。

內地網民對《說好不哭》似乎反應兩極，以致評分沒有太大驚喜。（微博）

《說好不哭》正就是由方文山填詞，MV中更有五月天阿信、日本女星三吉彩花、演員渡邊圭祐等的身影，相當「大卡士」。但網民今次的反應似乎仍然兩極，有部分人認為《說好不哭》非常完美，值得聽完再聽。但亦有部分人直言即使是方文山親臨亦無法挽救，「可見，周杰倫現在也只能靠情懷來狂攬一波流量了」。

網民熱議：

弦樂+鋼琴，這就是唱情歌的杰倫啊！ 倫倫的歌就是聽頭一篇主要是激動，因為太久沒發歌，然後就會愈聽愈上頭，愈上頭愈想聽～聽四篇徹底淪陷，單曲循環。 嗯，下次早點發，循環了兩個小時了，明天還要上班。 暗戀時《等你下課》，熱戀時《告白氣球》，分手時《不愛我就拉倒》，分手後《說好不哭》，周杰倫還是那個最懂青春的人。 昨天單曲循環了一天！ 聽哭了的舉個爪爪！ 聽了一遍，好普通……可能是我老了，mv打動不了我了。 我覺得是，因為你非要和經典相比，肯定不行的，我們愛他也是會一直支持的呀。

（綜合報道）