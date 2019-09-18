【非洲豬瘟】全為進口儲存最長僅四個月　萬噸中央儲備凍豬肉應急

內地豬肉供應受非洲豬瘟疫情等因素影響持續緊張，價格大幅上漲。 與此同時，「華商儲備商品管理中心」日前發公告，宣布根據相關部委要求，將投放一萬噸「中央儲備凍豬肉」，並會以競價交易方式進行。 有內地傳媒介紹所謂「中央儲備凍豬肉」的情況，又透露今次投放的凍豬肉全部都是外國進口，分別來自丹麥、德國、法國、荷蘭、美國等國家。

內地豬肉供應受非洲豬瘟疫情影響持續緊張，價格大幅上漲。（視覺中國）

報道介紹，華商儲備商品管理中心於1998年成立，是專門從事國家儲備肉類等的管理工作的機構，具有獨立法人資格，財務上隸屬於中央財政。國家儲備食品是國家應對突發性災害和穩定市場，實施宏觀調控的重要戰略物資，調度使用權屬國務院所有。

而國家儲備的肉類，則是國家用於應對重大自然災害、公共衛生事件、動物疫情或者其他突發事件，引發市場異常波動和市場調控而儲備的肉類產品，當中包括有儲備活畜，例如活豬、活牛、活羊等，以及儲備凍肉，例如凍豬肉、凍牛肉、凍羊肉等。

為舒緩供應緊張，一萬噸「中央儲備凍豬肉」將會投放進入市場。（視覺中國）

以凍豬肉為例，國家實行常年儲備、定期輪換制度，原則上每年儲備3輪，每輪儲存期約4個月。換言之，今次投放的凍豬肉，最長時間只儲存4個月左右。而凍牛肉、凍羊肉原則上是不會輪換，每輪的儲存期為8個月。至於活畜就與凍豬肉的情況類似，原則上每年儲蓄3輪，每輪的儲存期約4個月。

（每日經濟新聞）