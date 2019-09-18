【非洲豬瘟】1萬噸中央儲備凍豬肉明午投放市場　禁成交企業囤積

受非洲豬瘟疫情影響，內地豬肉供應持續緊張，價格亦在短期內大幅上漲。多地紛紛出台補貼、投放「儲備凍豬肉」等措施應對。 消息指，1萬噸「中央儲備豬肉」明（19日）午將以競價方式再投放市場。成交企業禁止囤積，如不及時投放，將被取消交易資格。

1萬噸中央儲備豬肉明午再投放市場。（網上圖片）

專門從事國家儲備糖、國家儲備肉類管理的「華商儲備商品管理中心」，今日（17日）透過網站發出公告，根據相關部委要求，組織實施「中央儲備凍豬肉」1萬噸投放工作，將通過競價交易方式進行。

公告顯示，出庫競價交易時間由明日（19日）下午1時開始，下午4時結束。交易通過北京華商儲備商品交易所進行，每個企業交易成交數量不超過300噸。成交企業不得藉機囤積，要將購買的凍豬肉通過有效方式及時增加市場供給，如不及時投放，一經查實，將取消其交易資格。

地方儲備豬肉早前已開始投放

臨近十一國慶，商務部早前已表示，會適時投放中央和地方儲備凍豬肉和牛羊肉，確保節日市場穩定供應。此外，地方儲備豬肉早前已經開始投放。以廣東省為例，廣州市政府月初宣布，按低於市場價10%，組織投放1600噸「儲備凍豬肉」；省政府亦宣布在中秋、十一國慶期間，投放省級凍豬肉儲備3150噸。

據國家發改委價格司副司長彭紹宗在月中舉行的記者會上介紹，目前中央和地方層面凍豬肉收儲量已經達到了一定規模。在中秋、國慶和2020年的元旦、春節等重要節假日，能夠為豬肉市場供應提供有力保障。