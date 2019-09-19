西安老人立遺囑由「保母」繼承房產　經調解子女尊重遺願

西安一名老人8年來與其保母以夫妻名義共同生活，臨終前立遺囑也將唯一的房產交由保母繼承。為此，老人去世後，老人兒女和保母發生了紛爭，保母只得起訴至法院。 近日，西安市未央法院大明宮法庭巧借「無訟社區」創建平台，經過各種調解方式，化解了這宗繼承權糾紛。

經過庭前調解、開庭審理、庭後調解等各個環節，最終促成沈先生子女與楊女雙方達成共識，案件最終以調解方式結案。（資料圖片）

內媒報道指，沈先生本來是一名獨居老人，子女都在外地工作，日常起居無人照顧，其與兒子關係也不睦，曾斷絕父子關係。後來沈先生經人介紹認識了已離婚從事保母工作的楊姓女子，年紀相差30多歲的兩人相識後，共同生活了8年之久。

楊女對沈先生照顧周到，在沈先生身患重病時陪同治療。由於沈先生雙腳不便，楊女時常背著上下樓，關懷備至。為了感謝楊女多年的照顧，沈先生在臨終前立遺囑將唯一的房產由楊女繼承。為此，他的兒女和楊女發生了紛爭，今年7月，楊女起訴至未央法院。

主審法官發現該案訴爭的主要遺產位於大明宮法庭正在創建「無訟社區」的辛家廟街道某社區。法庭當即安排法官與該社區「道德講堂」的糾紛調解員聯繫，走訪了解當事人的家庭矛盾，並進行調解。

房屋歸楊女 楊女給予沈先生子女10萬元

在庭審中，法官告知雙方當事人，尊老敬老是中華民族的傳統美德，老人需要的不僅僅是生活上的幫助，更多的是情感上的關愛。沈先生的子女羞愧地低下頭，並對楊女給予父親多年的照顧表示感謝。但兩人提出涉案房屋為其母親在世時購買，應屬於其父母的共同財產，其父親只能處置自己的份額，故要求繼承屬於其母親的份額。

經過庭前調解、開庭審理、庭後調解等各個環節，最終促成雙方達成一致，沈先生兒女表示尊重父親的遺願，該案所涉房屋歸楊女所有，由其給予沈先生子女10萬元人民幣折價款，案件最終以調解方式結案。

（《華商報》）