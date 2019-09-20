【國慶70周年】內地多地景區降價或免費　九寨溝可望黃金周前重開

「十一」國慶黃金周臨近，內地民眾出遊將更劃算，湖南、浙江、山東、河南等地都先後推出景區降價或免費措施，至於因天災而關閉多時的九寨溝，亦傳出有望趕及在國慶前對外開放。

例如湖南長沙發改委近日就發布通知，宣布自10月1日起，改善長沙天心閣、長沙生態動物園的門票，增設較便宜的普通門票，以及降低長沙靖港古鎮景區及長沙光明蝴蝶文化主題公園的門票，降幅平均達20%。

長沙天心閣。（視覺中國）

河南省發改委系統更是要求各地要對明確納入降價範圍的4A、5A景區，務必要在國慶前推出降價方案，且不能只降淡季或有特別人群、時段等的限制，嚴格執行門票明碼標價的規定。

天壇、頤和園「十一」免費參觀

首都北京都有類似的措施，市園林綠化局在周五（20日）發布公告，表示慶祝國慶70周年，10月1日全市將舉辦國慶遊園活動，同時天壇公園、香山公園、頤和園、北京動物園等18處收費公園國慶當天都免費入場。

天壇公園等18處收費公園國慶當天都可免費入場。（視覺中國）

另一方面，四川九寨溝景區在2017年8月8日遭遇黎克特製7級地震，受損嚴重，隨後就全面關閉以便進行災後恢復重建。去年3月曾經一度開放部分景點，同時限制每日的客流量，但九寨溝去年6月再遭遇泥石流，只能重新關閉，至今仍未有再開放的明確消息。

但有內地傳媒發現，雖然九寨溝的工作人員已表明暫未開放，但不少旅行社已在各大旅遊平台上推出少數九寨溝旅行團。其中《攜程網》的工作人員直言是接到通知，可以預售國慶期間的九寨溝門票，「九寨溝這邊，我們接到的通知是可以售賣的，但是預售，到時候玩不了，都是全額退款的。」成都多間旅行社門市的工作人員亦稱，九寨溝9月27日就可以有限度對外開放，但只能跟團，且要提前報名，人數有限。

有旅遊業內人士認為，今年稍早九寨溝縣委政府已有透露修復工作進展良好，有望年內啟動營業測試，加上8月及9月有多條往返成都至九寨溝的新航線，是故九寨溝在國慶前重新開放的可能性很大。

（綜合報道）