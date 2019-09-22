四川成都26歲女教師失聯　5日後現身千里外甘肅天水

成都一名26歲余姓女教師的尋人啟事近日在內地網絡上流傳，不少網民幫忙轉發尋人。女教師的母親說，女兒16日（上星期一）下午「為學校送材料」，7點多進入地鐵孵化園站後就失去聯絡。 及至21日，有知情人士向內媒《紅星新聞》透露，失聯女教師已經在約500公里外的甘肅省天水市被找到，她的家屬等人亦都已趕到當地。

武侯區教育局發布余姓女教師失蹤的消息。（微博截圖）

按照尋人啟事上的說法，女教師是四川大學附屬中學新城分校七年級的語文老師，16日晚上7時16分進入地鐵孵化園C出入口後走失。她的母親說，女兒16日「為學校送材料去教育局」，「其實她5點過就到了，但是不知道怎麼回事，沒讓進去。」

其母稱，她聽聞女兒未能進去交材料後，還在門口等人出來，「說是想看能不能交的到。」她續指，7點後，收資料的部門下了班，女兒亦準備離開，但門口的人覺得女教師狀態不太好，就向其家人打電話。

有消息指出，余姓女教師失聯期間曾出現在新南門附近的錦江邊，且手機曾在成都雙流機場附近開過機。其母則說，家人曾向成都市高新區新益州派出所報警。19日下午5時18分，武侯區教育局發布情況通報指，教育部門、警方及家屬正全力搜尋女子下落。

及至21日，知情人士向《紅星新聞》透露，余姓女教師在甘肅省天水市被找到，她的家屬等相關人士亦都已趕到當地。余姓女教師的母親被記者問及時則說「娃娃我已經接了，安全。」、「謝謝關心」，但並未有解釋其女兒失蹤的詳細經過。

對於余姓女教師失蹤一事，一些網民覺得很蹊蹺，認為相關人士應出面說明案情：

－一個大活人在人來人往的地鐵消失，然後出現在甘肅？ －懷疑是故意炒作，想當網紅。 －這事給大家都造成了恐慌和猜測，甚麼都不說算甚麼？ －這幾天發生什麼，這麼大的公眾事件，應該要交代清楚 －很正常，我也曾經多次離家出走，不過基本兩天內必然和家人聯繫。

（綜合報道）