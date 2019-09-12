成都「侵害未成年人犯罪數據庫」上線　供教育醫療等機構招聘參考

在四川成都，侵害未成年人利益違法犯罪人員數據庫周三（11日）正式投入使用。 在聘用人員時，幼兒園、小學、初中、幼兒及未成年人培訓機構等教育單位、醫療機構、社會救助機構、體育場館、出租車行業等經常接觸未成年人的單位可以查詢數據庫中的相關信息作為參考。

四川成都某個招聘會現場。（示意圖／資料圖片／視覺中國）

據成都市中級人民法院微信公眾號消息，為了最大限度保護未成年人的合法權益，限制侵害未成年人利益違法犯罪人員再次密切接觸未成年人，去年10月，成都市中級人民法院聯合成都檢察院、公安局、司法局、教育局等7家單位會簽了《侵害未成年人利益違法犯罪人員信息查詢實施辦法》。數據庫經過近一年的開發調試、數據錄入和應用培訓後正式投入使用。

根據上述《實施辦法》規定，各成員單位可以通過數據庫查詢侵害未成年人利益違法犯罪人員信息，包括因實施性侵、虐待、拐賣未成年人等行為而受到刑事處罰或行政拘留處罰等。

此外，為保護未成年人隱私，未成年被害人的相關信息將不在數據庫中顯示。今後，幼兒園、小學、初中、幼兒及未成年人培訓機構等教育單位、醫療機構、社會救助機構、體育場館、出租車行業等經常接觸未成年人的單位，在聘用人員時，可以根據情況向行業主管部門申請並審批後進行查詢，數據庫中的相關信息可以作為以上行業單位聘用人員時的參考。

據悉，數據庫還將進一步錄入公安機關行政拘留處罰數據信息，並與檢察機關保護未成年人數據庫進行連通。

（新京報）