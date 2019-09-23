夫妻寄運160袋冰凍母乳　順豐速遞員忘放冰袋致全部變壞

一對夫妻近日透過順豐將160多袋共重42公斤的冰凍母乳以冷運方式由河北保定寄回河南南陽，但是速遞員沒有在運送過程中放置冰袋，使這批母乳全部融化變壞。 事主表示，順豐方面以未保價為由，只願賠付兩倍運費，即900餘元人民幣。

涉事夫妻的家人收件時，發現冰凍母乳已經融化並流出。（《澎湃新聞》）

這對夫妻表示，他們的孩子已經1歲零7個月，出生後一直靠母乳喂養，「喝奶粉就拉肚子」。此前夫妻在保定工作，今年妻子將孩子帶回南陽老家，丈夫於是將妻子在保定時留存下來的160多袋的冰凍母乳寄回南陽。

丈夫在9月16日致電順豐客服，要求郵寄母乳，並要求「冷鏈運輸」，「確保凍母乳不能過多融化」，但對方稱無法使用冷鏈車，可將母乳歸為生鮮類物品處理。隨後順豐速遞員上門將冰凍母乳收走。至9月18日家人取件時，發現大部分的袋裝冰凍母乳都已經融化，部分袋子破損，發泡膠箱和紙箱都濕了，母乳流了一地，而且發泡膠箱裏更沒有保鮮的冰袋，因此家人拒收該快件。

負責送貨的速遞員承認該箱子中未放置冰袋。順豐就事件回應稱，經核實，涉事快件的運輸操作流程基本符合規範，但確實存在未放置冰袋的操作失誤。目前公司正在就此事件和投訴客戶積極協商理賠中。

（《澎湃新聞》）