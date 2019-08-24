【涉故意殺人罪】不忿被投訴　上海速遞員持菜刀追斬客戶專斬頭頸

上海普陀區的速遞員司某不滿被投訴擅自放包裹到自提櫃而非送貨上門，竟當街持刀追斬客戶，致對方輕傷二級。 司某已在周四（22日）被普陀區檢察院，以涉嫌故意殺人罪提起公訴。

司某已被第一次擅自將速遞包裹放入自提櫃。（影片截圖）

案發今年5月20日，司某在未經客戶陶先生同意的情況下，擅自將速遞包裹放入自提櫃，沒有送至陶先生家中。由於此情況已非第一次發生，陶先生遂以電話、短信等方式多次找司某理論，並向司某所在速遞公司投訴。

當晚陶先生應約來到屋苑門口與司某當面理論，未料甫一碰面就被司某手持菜刀斬向頭部、頸部。陶先生負傷逃走，司某則一直緊追。過程中，陶先生曾經有拿起附近一間車房旁的「雪糕筒」試圖阻擋，可惜仍難敵司某的菜刀，結果再次被斬傷。

司某（左）不停追斬陶先生。（影片截圖）

陶先生（左）曾用「雪糕筒」防衛。（影片截圖）

身材較高大的陶先生緊捉司某雙手以自保。（影片截圖）

司某到案後向警方解釋，一方面是被客戶責罵和投訴而心生怨恨，另一方面則因公司要求道歉，故相約陶先生見面。司某又指，他身材矮小，此前與陶先生的理論時感覺到對方言辭激烈，遂見面前有喝酒壯膽，且在路邊的五金舖買了一把菜刀防身。

但檢察官認為，司某是不顧陶先生的生命，具有殺人的主觀故意，故此以涉嫌故意殺人罪提起公訴。結合閉路電視畫面、證人證言，司某當時主要斬向陶先生的頭頸部，陶先生身材較高，司某身材較矮，故司某顯然是針對陶先生的頭頸部落刀。此外，司某在陶先生逃跑、阻擋的情況下依然沒有停手，將陶先生阻擋被斬用的「雪糕筒」亦斬爛，從一處行兇後又緊追不捨到另一處行兇。司某窮追不捨，並非僅是嚇唬對方，而是拼盡全力進行追趕陶先生。

（澎湃新聞）