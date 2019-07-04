懶做垃圾分類　滬IT男欲將20斤垃圾寄江蘇　速遞員：很聰明但不行

上海市本月1日起，正式實施「史上最嚴」垃圾條例—《上海市生活垃圾管理條例》，生活垃圾分類成為法律強制要求，混合投放垃圾將被罰款處理。 為了應對繁雜的垃圾分類規定和嚴格的投放時間，上海一名男程式員突發奇想，打算將家中垃圾圾寄到位於上海附近的江蘇崑山垃圾站，但被速遞員拒絕。

上海一名程式員想將家中20斤垃圾以速遞方式寄到江蘇垃圾站處理。（影片截圖）

這名程式員稱自己每天早上9點半上班，晚上11點下班，趕不上垃圾收集的時間，下班回家也缺乏精力，做不了垃圾分類，於是就想到了將垃圾包裹郵寄到垃圾站。

接單的速遞員小王透露，這名程式員家中的垃圾有二十幾斤重。雖然他認為寄垃圾這個辦法「很聰明」，並稱他「簡直是天才一樣的操作」，但仍以「不符合郵寄規定」拒絕了。

小王解釋稱，「一方面是因為沒有準確的收貨人地址，另一方面我不知道（垃圾）裏面有沒有不能寄的東西，比如豬肉類的和濕垃圾根本沒法寄啊。」他並擔心此舉會污染其他包裹或有機會損壞公司設備。

報道稱，最後小王花了半小時教這名程式員做垃圾分類，並建議他以後早起倒垃圾。

事件曝光後引起網民熱議：

「是個思維跳躍的人才。」 「神一般的操作。」 「江浙滬包郵！」 「快遞員真的業務繁忙，不僅要收寄快遞還要教學。」 「大家拒絕的不是垃圾分類，而是複雜的分類規則。」

在新規中，上海市明確了可回收物、有害垃圾、濕垃圾和乾垃圾四種生活垃圾分類標準。（視覺中國）

據悉，上海市生活垃圾分「可回收物、有害垃圾、乾垃圾、濕垃圾」四大種類；個人混合投放垃圾，最高可罰款200元（人民幣．下同）；單位混合投放或混合運輸，最高可罰5萬元。《條例》一出怨聲載道，不少市民埋怨官方操之過急，一下子將垃圾分類制定得「鉅細無遺」，令民眾無所適從。

（綜合報道）