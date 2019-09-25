【國慶70周年】微信「請給我一面國旗」爆紅　半天內兩億人次參加

國慶70周年臨近，內地不少民眾近日發現朋友的微信帳號頭像都有附上五星旗、「70」、「國慶快樂」等圖案或字樣，紛紛「跟風」發文「請給我一面國旗@微信官方」，掀起一股狂熱。 原來「請給我一面國旗」是「 」的社群運營團隊製作的活動，據負責人何凡透露，參加人數短短半天就有超過兩億人次，令人相當意外。

在微信上點擊相關連結，然後就能自動生成帶五星旗的頭像。（網上圖片）

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事實上，「請給我一面國旗」的熱門程度，甚至有網民「借題發揮」來許願，諸如「請給我一個女朋友@微信官方」、「請給我一個億@微信官方」、「請給我一個蔡徐坤」、「請給我一套北京東三環地段185平米的精裝修大房子」等不絕於耳。此外，許多微信公眾號亦為「蹭熱點」而接入相關教學，標明「關注就會彈出『給我一面國旗@微信官方」』，甚至有一間科技公司乾脆註冊一個名為「給我一面國旗吧」的微信公眾號。

值得一提是，具體使用方法是在微信上點擊相關連結，然後就能自動生成帶五星旗的頭像，單純在朋友圈發文「請給我一面國旗@微信官方」，是無法令頭像附上五星旗。

據何凡指，「請給我一面國旗」是適逢國慶70周年而推出的活動，正式名稱為「迎國慶換新顏」，讓網民表達自己的愛國情況和愛國之心，前後共花了兩個月的時間策劃、產品研發、傳播，並於周二（24日）早上8時正式推出。何凡又坦言，活動演變成「許願池」是意料之外，「我們也在跟微信團隊溝通，不光我們覺得意外，他們也覺得很意外，流量一下子就起來了」，參加者眾多，伺服器更曾經一度崩潰。

參加者眾多，伺服器更曾經一度崩潰。（網上圖片）

至於頭像中使用五星旗是否違法，司法部有在官方微博解釋，指五星旗是不能用於營銷和廣告素材，但同時亦稱「當然啦，網友們發朋友圈，算是以小遊戲的方式，表達對祖國的熱愛。國慶之際，普天同慶」。

（綜合報道）