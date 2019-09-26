【國慶70周年】內地流行國慶婚宴　90後要向父母借錢給「人情」

在內地，不少新人選擇在國慶7日長假期間辦婚宴，有業內人士指，單單是南京就有1.5萬對新人在國慶黃金周期間辦婚宴，比去年增長40%左右。 可是也有不少90後年輕人深受「紅色炸彈」困擾，表示整個長假都用來參加婚宴，更要為給人情這事情苦惱。

9月22日，浙江嘉興舉行「迎接新中國成立70周年嘉興市青年集體婚禮」， 70對新人步入婚姻殿堂。（視覺中國）

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內媒《現代快報》指，在25日（周三），南京各大星級酒店的國慶婚宴檔期都已近乎爆滿，不少新人都是提前一年預訂。一家星級酒店婚慶部的經理表示，「整個國慶7天，我們酒店已經安排了15場婚宴」，最多的一天有4場婚宴要辦。另一家星級酒店的工作人員說，今年國慶檔只剩3日和7日有空位，而且廳都不大。

南京一家老牌婚慶公司將在今年國慶期間承擔近20場婚禮的策劃佈置，其中10月2日最忙，一天8場。中國婚慶主持人俱樂部南京分會會長船海透露，「預計國慶黃金周7天，南京有1.5萬對新人結婚，比去年增長40%左右」。

在南京和棗莊等地，國慶黃金周期間多家酒店的婚宴訂單已經爆滿。（資料圖片）

山東棗莊市也出現類似情況，棗莊新聞網指，國慶黃金周期間多家知名酒店的婚宴訂單已經爆滿。業內人士稱，今年高漲的物價也影響了婚慶市場，與去年同期相比，今年新人舉辦婚禮的開支普遍增加了10%左右。一家酒店的前台負責人稱，新人要在國慶黃金周期間辦婚宴，要提前三個月甚至半年預訂，下手晚的新人很難訂到心儀的酒店。

2018年10月1日，來自全國各地的30對新人，身著漢服齊聚西安漢城湖封禪廣場，進行了一場集體漢式婚禮。（視覺中國）

90後要向父母借錢給「人情」

也有不少年輕人深受「紅色炸彈」困擾，一名女士訴苦稱：「這個月的工資已經交出去一半了。」她表示，國慶7日長假期間，要回老家揚州參加兄弟的2場婚宴，又要在南京參加同事的3場婚禮，明明用來休息的7天，幾乎都用在參加婚宴上。她自己剛入職，工資有限，幾個朋友的「人情」費用還是跟父母借的，著實無奈。

有90後苦惱地表示，「對於不怎麼熟悉的人來說，會隨個200至400元（人民幣，下同），普通朋友、同事一般在400至600元，而關係好的通常要800元以上或更多，現在很多人都直接千元起步」。

（綜合報道）