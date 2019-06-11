【大媽大鑊】哈爾濱推新例整治廣場舞　夜間8小時禁噪音擾民

大媽跳「廣場舞」噪音擾民狀況在本港和內地時有發生，各地政府都陸續出台相應措施規管，但就難以杜絕。 據《央廣網》報道，哈爾濱市印發2019年擾民噪音整治工作方案，在居住區及其附近區域，每晚10時起的8個小時內，不得進行產生環境噪音污染、影響周邊居民正常休息的廣場舞活動。

大媽跳「廣場舞」，音樂過大擾民的情景，在本港和內地多處時有發生。（視覺中國）

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上述方案要求，在居住區及其附近街道、廣場、公園等區域，夜晚10時至翌晨6時期間不得進行產生環境噪聲污染、影響周邊居民正常休息的廣場舞活動。對於重複投訴、群眾反映強烈的噪聲污染問題將掛牌督辦。

方案還要求市城管局牽頭開展社會生活擾民噪音專項整治，對市區室外的商業活動、噪音敏感建築物集中區域，嚴格實行擾民噪音管理。在市區學校、醫院、住宅小區、機關、科研單位、圖書館等室外敏感區進行廣場舞活動，不得使用高音廣播喇叭等高音量的音響器材；在城市市區街道、廣場、公園等公共場所組織娛樂、集會等活動，嚴格控制因使用音響器材產生干擾周圍生活環境的過大音量。

同時，方案規範市場攤區，依法取締擾民的露天或馬路市場。由市公安局牽頭，嚴格落實《娛樂場所管理條例》，嚴格限定娛樂場所、室內娛樂活動、室內裝修的噪音音量管理，避免對周圍居民造成環境噪音污染。

（央廣網）