籃球場跳廣場舞被打波學生撞傷　湖南大媽貼公告：跳舞時不得打波

周日（23日），湖南大學校區的籃球場突然出現了一張公告，上面寫著「為了不再傷人，跳舞期間，請各位球星別在此打籃球」。原來，前不久有學生在籃球場打籃球時撞傷了一名跳廣場舞的大媽。 對此，該校學生組成的「籃球兄弟聯盟」貼出公告反擊，指大媽跳廣場舞「嚴重擾亂秩序」。

大媽貼出的公告表示，「跳舞期間，請各位球星別在此打籃球」。（網絡圖片）

報道指，早前一名男生在該籃球場上正在練習投籃，沒注意到身後正在跳廣場舞的大媽，後退時將大媽撞倒在地，事件引致雙方以公告互相「警告」。「籃球兄弟聯盟」的公告表示，打籃球的學生與廣場舞大媽的衝突嚴重干擾了正常秩序，傷害了學生感情，「為了不再傷人，打球期間，請各位舞星別在此跳舞」。

學生貼公告反擊，表示「打球期間，請各位舞星別在此跳舞」。（網絡圖片）

一些學生認為在校內籃球場跳廣場舞是侵佔學生資源，大媽們則認為在籃球場已跳了十幾年的廣場舞，得到了學校的同意，是合理行為。

據了解，這些大媽大多是湖南大學離退休教職工，在湖南大學籃球場已經跳了十幾年的廣場舞，湖南大學的學生也都知道這個每晚準時上演的「節目」，所以當廣場舞音樂響起時，大學生都會主動離開，多年來未發生矛盾。

目前學生與大媽張貼的公告都已被撕去。負責管理籃球場的徐先生表示，這次衝突之後，學校對雙方都進行了安撫，並表示希望大媽們能轉去游泳館旁的雨棚下跳舞，每天早上會有老人在那裏練太極。但游泳池旁目前還沒有電源設施和路燈，一些大媽說不太願意去那裏跳舞，「那裏有排水管道，臭得很」。

（綜合報道）