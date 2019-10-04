【10.1國慶】疑天安門放飛鴿蕩失路飛到河南　市民撿到網上尋主人

10月1日，北京舉行了盛大的國慶閲兵儀式和群眾遊行慶祝活動。活動尾聲，7萬隻和平鴿從長安街起飛，場面壯觀。據內媒報道，這7萬隻鴿都是北京信鴿協會從北京市民家中借來的，被放飛後可以辨別方向，自行飛回家。 惟近日在河南鄭州，一位市民撿到一隻腳戴「70周年紀念環」的鴿子，懷疑是從天安門國慶活動飛來的和平鴿，於是在網上發布消息，希望能幫「迷路」鴿找回主人。

家住河南的臧女士發現疑似從北京天安門被放飛的和平鴿。（紅星新聞）

報道稱，一名臧姓女士周三（2日）晚上在屋苑散步時發現這隻鴿子，卻見牠無法飛高，只能飛到一樓的窗台上。由於屋苑內有野貓和狗等動物，臧女士怕鴿子受到傷害，就把牠帶回家並為其安置了一個臨時的「小屋」，又找了一些花生米、小米、粟米粒、水等食物餵牠，可是這隻鴿子卻不吃不喝。

臧女士其後仔細檢查鴿子，發現其右腳上套著一個小環，環上有「70周年紀念環」的文字，文字旁邊還有一個小標誌，標誌下方有「1949-2019」的文字。臧女士懷疑這是一隻參加了慶祝大會後放飛的和平鴿，於是立即在在網上發布消息，求助信鴿協會幫忙尋找鴿子的主人。

據悉，臧女士家住河南省鄭州市管城區南關街上的屋苑，距離北京天安門最快的行車距離是690公里，最快行車時間是8小時21分鐘。暫時未知這隻鴿子如何飛那麼遠。

在國慶遊行活動尾聲，7萬隻和平鴿從長安街起飛，場面壯觀。（視覺中國）

北京石景山區信鴿協會負責人其後表示，臧女士發現的鴿子應該是參加了這次慶祝大會的7萬羽和平鴿中的一員，而鴿子右腳上的足環是今年初時中國信鴿協會發放的一批。但也有報道指，河南省信鴿協會負責人表示，這隻鴿子應該是本地的，因為參加慶典的鴿子都在北京，而紀念腳環是面向全國發行的。

據悉，參加慶祝大會的鴿子都會獲得特別的紀念腳環和紀念證。被放飛後，牠們會在天安門廣場上盤旋幾圈，找到自己回家的方向。此前已經陸續有網民在「報平安」，表示自家的鴿子已經到家。不過，其中有一些信鴿的定向不好，無法返回自己的家，也可能會被其他鴿子「拐走」，以前的鴿子放飛活動中也有類似情況。

（紅星新聞、大河報）