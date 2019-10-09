《哪吒》代表中國內地角逐奧斯卡　面對近百位對手包括香港台灣

動畫電影《哪咤之魔童降世》將代表中國內地角逐第92屆奧斯卡的「最佳國際電影」（Best International Feature Film，前稱「最佳外語片」，Best Foreign Language Film），是中國動畫歷史上首次出戰奧斯卡最佳國際電影。

據主辦方公布的候選名單，《哪咤》在華文界的對手有香港的《掃毒2：天地對決》及台灣的《誰先愛上他的》，而日本及韓國方面則有新海誠歷時三年的新作《天氣之子》，以及《上流寄生族》，其是首部獲得康城影展金棕櫚獎的韓國電影。

《哪咤之魔童降世》將代表中國內地角逐第92屆奧斯卡的「最佳國際電影」。

名單顯示，奧斯卡最佳國際電影共計有93個國家及地區參賽，除了上述的地方外，還有來自塞內加爾、西班牙、法國、俄羅斯、德國等地的電影，可謂競爭非常激烈。

據了解，參賽電影被要求必須是長片，但不限制是劇情片，紀錄片、動畫等都無問題，只要對白必須非英語，且有在指定時間在本國的商業戲院公映至少一星期即可。此外，規則限制每個國家及地區只能選送一部電影，有反對者認為會對於多產量的國家例如法國、西班牙等不公平，且會受到政治或其他方面影響左右，但亦有贊成者覺得一個國家及地區只能選送一部電影，對於產量不多的國家而言，能保護他們與多產量的國家分庭抗禮。

值得一提是，中國內地至今還沒有一部電影贏得奧斯卡最佳國際電影獎，入圍的電影亦僅僅只有四部，分別是1991年的《菊豆》、1992年的《大紅燈籠高高掛》、2003年的《英雄》、1994年的《霸王別姬》。中國內地上屆選送的《邪不壓正》，以及再上一屆《戰狼2》，最終都鎩羽而歸。

（綜合報道）