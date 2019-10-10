伸手入鐵籠遭老虎咬傷　四川男子左手腕截肢　馬戲團擔責賠20萬元

四川一名患有智力障礙的楊姓男子，將手伸進一個馬戲團鐵籠後被老虎咬傷，接受了左手腕截肢手術，被鑒定為六級傷殘。該男子其後起訴馬戲團和對其進行審批的當地文體局進行索賠。 至周三（9日），此案在四川樂山中級人民法院審理終結，法院認為，涉事馬戲團未盡到謹慎的安全管理義務，判決其賠償20.5萬元（人民幣．下同），駁回原告的其他訴訟請求。

據內媒報道，民事判決書顯示，事發在2016年12月30日，涉事馬戲團將裝有老虎和熊的鐵籠放置在兩輛宣傳車上。當時馬戲團安排一名工作人員看守這兩輛車，惟當時看守的人沒有在裝有老虎的車旁邊。楊男獨自一人將手伸進鐵籠，被老虎咬傷左手。

楊男受傷後，該馬戲團幫他進行簡單包紮處理後，將其送往醫院。經診斷，楊男左手、左腕虎咬傷、左手毀損傷感染、左手腕截肢術。至2017年4月，樂山科信司法鑒定中心出具鑒定意見，楊男的傷殘程度被評定為六級，並查明楊男先天患有智力障礙。

內地老虎傷人事件時有發生，馬戲團的馴獸表演也經常出現老虎破籠逃跑的情況。圖非文中涉事馬戲團的老虎。（資料圖片/視覺中國）

法院一審認為，該馬戲團將裝有老虎等危險動物的車放在人流量較大遊樂場旁邊，安排一個工作人員同時看管兩輛裝有動物的車，看管不力導致楊男被老虎所傷，對其受傷應當承擔70%的主要責任。楊男只是限制民事行為能力人，不是無民事行為能力人，對自己的行為及後果應有一定的認知和判斷能力，因此應承擔30%的次要責任。

一審判決後，原告提出上訴，其中一個爭議焦點在於，對涉事馬戲團進行審批許可的縣文體局應否承擔責任。法院在二審中認為，該縣文體局並非演出活動的組織者，對演出安全沒有安全保障義務，致楊男受傷的行為並非文體局監督管理職責瑕疵所致，故不應與馬戲團共同承擔賠償責任。

法院終審判決，一審對殘疾賠償金、護理費的認定正確，誤工費應重新計算。楊男因本次事故造成的損失為29.4萬元，馬戲團承擔70%的責任，即20.5萬元。

（南方都市報）