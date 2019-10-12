深夜搭高鐵遇阿伯大聲播片　葉璇數次客氣勸阻反遭辱罵「神經病」

葉璇周四（10日）發微博稱，她深夜在內地搭乘高鐵期間，因為不滿車廂內一位老伯大聲播放影片而出言勸阻，惟客氣提醒未果，反遭對方辱罵「神經病」。葉璇當時用手機拍下老伯的惡行，隨後又將短片放上網絡，引起網民熱議。

葉璇在微博上曝光一名在高鐵車廂內大聲播放影片的老伯，引起網民關注。（微博）

葉璇在微博上寫道：「深夜的列車上，老伯一直在大聲播放視頻，幾次勸阻後仍然不聽，大家都在默默承受他的噪音暴力。乘警來了也很禮貌地勸導他，但是他更加大聲喧嘩和辱罵、繼續大聲播放視頻。老伯再三重申堅持要求我把這段視頻發布到網上給大家評理，那就遂他的願吧。也許有認識他的家人朋友同事能幫助教育他，公眾場合該怎麼遵循操守。」

葉璇拍下的短片所見，一名身穿白色上衣的男子正在觀看影片，其手機音量頗大，在安靜的車廂中非常突兀。葉璇不斷出聲勸阻「你這麼大聲，會騷擾到別人」、「你會影響其他乘客，我已經提醒過你了」。但老伯依然持續播放影片，並不耐煩反駁稱「車廂這麼多人，你管他們去嘛」、「神經病你這個人」。

葉璇客氣提醒，惟老伯卻惡言相向，罵她「神經病」。（影片截圖）

葉璇的工作人員事後代她接受傳媒採訪，透露當時是在南京回杭州的路上，因為老伯的手機音量已經大到像是「廣場舞音樂」，所以找乘務員、乘警來勸說，但都沒有用。這名工作人員還說：「其實她（葉璇）本來沒有想發啦，是因為老人家自己講『那你發呀』。」因此葉璇才把短片公開到微博。

短片曝光後引起網民熱議，截至周六（12日）下午2時，葉璇這則微博帖文已獲得逾10萬個讚。網民幾乎都站在葉璇一邊，對她勸阻乘客的不文明行為表示支持：

「像你這麼敢發聲的人真不多了，為你點讚！社會需要多一點你這樣的人！加油。」

「人美心善又有環保意識，而且敢於發聲為建立社會良好秩序而努力，作為粉絲的我可以說是非常驕傲了！」

「偶像，你是絕對的正義女神！」

「公共場合大聲外放視頻確實很沒素質，還這個態度。」

在微博留言中，網民普遍對葉璇勸阻乘客的不文明行為表示支持。（資料圖片/視覺中國）

+ 4 + 3 + 2

近年來，內地有不少乘客在鐵路、地鐵等列車上大聲播放手機聲音引發的新聞，被稱為「外放族」。

中國鐵路客戶服務中心周六（12日）回應時稱，大聲在列車上播放手機音樂屬於乘客的個人行為，具體沒有限制，如果其他乘客感覺受到影響，可以向列車工作人員尋求幫助勸阻，但勸阻無效也無硬性措施，會將此建議向相關部門反映，加強管理工作。

（綜合報道）