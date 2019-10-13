搭高鐵阿伯大聲播片　葉璇勸阻反遭罵　當事人道歉：未料被放上網

香港藝人葉璇周四（10日）發微博稱，她深夜在內地搭乘高鐵期間，因為不滿車廂內一位老伯大聲播放影片而出言勸阻，惟客氣提醒未果，反遭對方辱罵「神經病」。葉璇當時用手機拍下老伯的惡行，隨後又將短片放上網絡，引起網民聲討。 涉事張姓阿伯昨天（12日）向內媒記者表示，他承認是自己不對，但沒想到葉璇會拍下影片還放到網上。

葉璇在微博上曝光一名在高鐵車廂內大聲播放影片的老伯，引起網民關注。（微博）

據早前報道，葉璇拍下的短片所見，一名身穿白色上衣的男子正在觀看影片，其手機音量頗大，在安靜的車廂中非常突兀。葉璇不斷出聲勸阻「你這麼大聲，會騷擾到別人」、「你會影響其他乘客，我已經提醒過你了」。但老伯依然持續播放影片，並不耐煩反駁稱「車廂這麼多人，你管他們去嘛」、「神經病你這個人」。

短片曝光後曾引起網民熱議，網民幾乎都站在葉璇一邊，對她勸阻乘客的不文明行為表示支持。時隔2日，涉事張姓阿伯或許抵不住輿論壓力，昨天（12日）透過傳媒回應指，他承認自己不對，但「沒想到葉璇拍下視頻，還發到了網上。」

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而張姓阿伯道歉後，許多網民亦表示不收貨：