不滿宿舍衛生　河南老師逼全體宿生吃垃圾下肚　辯稱「沒強迫」

河南周口市扶溝縣水泉學校近日有近10名宿生腹瀉入院，醫院檢查發現他們胃部均有異物殘留，有學生如廁還排出碎紙、塑膠包裝紙及龍眼殼等，家長指控是校政教處主任因不滿值日生忘倒垃圾，竟逼學生把垃圾吃掉。 涉事學校就一度辯稱，該主任只是對學生「批評教育」；縣教體局介入調查後亦表示，涉事老師當時讓學生吃垃圾「只是氣話」，無強迫學生食垃圾，而且隨即離開，不知學生居然照做。 及至周一（14日）晚，校方證實，目前涉事教師已被刑拘，學校兩名校長均遭免職。

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一名被送醫的學生向內媒表示，事緣政教處主任到他們寢室檢查，發現寢室垃圾沒有倒，於是問今天誰值日，但沒有人敢回答他，他便要求「不說出來，一人拿一個垃圾，吃完為止」，由於他一直在旁監看，學生們不敢不吃。

報道指，有將近10名學生被要求吃垃圾，由於學生擔心被學校開除，事後才沒有立即告訴家長。但校方及縣教體局針對此事均極力否認，聲稱老師只是評論教育學生，所言亦都是氣話，並沒有脅迫學生吃垃圾，沒想到學生們會真的吃下去。

縣教體局還提到，目前只有一名學生仍然留醫，沒有大礙，但「心理上有點問題需要進行輔導」。而直至周口市教體局介入，涉事老師終被逮捕，該校校長及分管宿舍事務的副校長亦被免職。

事件引發網民憤慨，不少內地網民發言怒斥該老師和校方做法，紛紛表示：「當學生是傻的嗎？沒有人逼他們會真的吃下去？」「請校長和老師去吃，這也是氣話」「吊銷教師資格證」「有這麼肆無忌憚的老師和學校，教育行政部門是不是也該反省一下？」

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