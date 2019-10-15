被指館藏充斥贗品　重慶大學博物館開館一星期後突閉館

重慶大學上周一（7日）為慶祝90周年校慶，在虎溪校區隆重舉行「重慶大學博物館」的開館儀式，多名國內外文博領域的專家都有出席。惟隨後有網上文章揭露，重慶大學斥資670萬打造的博物館，館藏竟大多都是贗品。

事件曝光後，校方回應指會展開核查，重慶文物局博物館處的工作人員則指博物館未有報備審批，會就此事介入調查。

有內媒記者周二（15日）到訪博物館，發現其已經閉館，開館至今僅約一星期。

另一方面，博物館館藏捐贈者的女兒回應內媒查詢，強調館藏移交給大學前已經經過校方的鑑定。