被指館藏充斥贗品　重慶大學博物館開館一星期後突閉館

撰文：葉琪
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重慶大學上周一（7日）為慶祝90周年校慶，在虎溪校區隆重舉行「重慶大學博物館」的開館儀式，多名國內外文博領域的專家都有出席。惟隨後有網上文章揭露，重慶大學斥資670萬打造的博物館，館藏竟大多都是贗品。
事件曝光後，校方回應指會展開核查，重慶文物局博物館處的工作人員則指博物館未有報備審批，會就此事介入調查。
有內媒記者周二（15日）到訪博物館，發現其已經閉館，開館至今僅約一星期。
另一方面，博物館館藏捐贈者的女兒回應內媒查詢，強調館藏移交給大學前已經經過校方的鑑定。
重慶大學博物館於上周一舉行開館儀式。（網上圖片）
在門口值班的保安表示，博物館在周一（14日）仍然正常開放，但周二就接到通知閉館，但具體原因不明，亦不清楚何時恢復開放，不少學生希望入內參觀也不得要領。有學生直言，就是看到網上流傳的文章後想要實地看看。
文章指出疑似是贗品的館藏（節錄）：
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據網上文章指出，疑似是贗品的館藏包括有仿制秦始皇陵銅車馬的「改裝版銅車馬」、仿制後母戊鼎的「商代獸面紋牛鼎」；造型來自平朔秦漢墓或海昏侯墓但竟高達一米多的「漢代雁魚銅燈plus」、「電鍍金鑲人工合成綠松石以及不知名合成寶石的烏龜」、仿制南京博物館元青花梅瓶的罐子、仿制國家博物館鮮于庭墓駱駝載樂俑的陶俑等。
（澎湃新聞）