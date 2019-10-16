內蒙古女子戶籍學籍被冒用13年　冒用者大學學歷證書遭註銷

內蒙古一名女子早前因考職業資格證書需要，竟發現自己在政府的學歷紀錄與自己真實情況不符，導致她無法參加職業資格考試。最終她發現，原來有一名山東女子冒用了她的戶籍及學籍長達13年，並以此參加高考及獲取本科學位，而這名冒用者近期才被註銷證書。

麻巧珍的戶籍及學籍被一名山東女子冒用長達13年。圖為麻巧珍手持冒用者的學籍資料。（《新京報》）

今年34歲的內蒙古烏海市居民麻巧珍在2011年11月發現自己的戶籍及學籍被冒用，並因此無法考取職業資格考試、調整工作。因冒用者註銷原戶籍並多次轉移戶籍，因此麻巧珍手持多份證明文件輾轉多地，尋求恢復原籍。根據教育部學歷查詢網站的資料，冒用者於2006年入學位於山西省太原市的中北大學，麻巧珍推測冒用者使用她的戶籍，參加了高考並入讀大學。

今年7月，烏海市公安局民警聯繫到假冒戶籍持有者、原山東籍的許娟娟，她承認冒用戶籍一事。隨後，山東警方註銷了許娟娟的假戶籍。

中北大學今日（16日）表示，經查證，該校2010屆畢業生「麻巧珍」實名許娟娟，山東籍，通過不正當手段，違反國家招生有關規定在內蒙古取得了2006年高考報名資格。中北大學已註銷「麻巧珍」（實為許娟娟）的學歷證書，並取消了她的學籍，目前正處於公示階段。

（《新京報》）