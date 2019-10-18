【深圳雪櫃藏屍】5人出遊4人自殺　媒體指其全家多信仰「全能神」

今年五月，深圳市羅湖區一間出租房雪櫃裡發現3具屍體，死者都是南京江寧區湯山街道新莊一組的農民，男性死者叫錢序德，66歲，兩名女性死者分別是他的妻子皇甫紅英和堂嫂李蘭珍。 此後，警方又發現，錢序德等三人和他的女兒及外孫女去年7月離開家鄉旅遊後就和家人失去聯繫，而其女此前已經在河南自殺，只有外孫女還活著。警方目前已經排除他殺。 《南方周末》17日報導指，死者均為「全能神」信徒，此前曾和家人發生激烈衝突。

深圳屍檢結果表明，錢序德是因一般疾病而死，李蘭珍、皇甫紅英是「在重度營養不良及貧血的基礎上」患病而死。

華中科技大學同濟醫學院法醫學系教授劉良將兩名女性的死亡方式解釋為「餓死」，他傾向於認為，二人是主動絕食而死。

兩人為何自殺？又是何人將其屍體冷藏？警方目前尚未作解釋。

兩名死者皇甫紅英和李蘭珍。（網絡圖片）

外孫女試圖自殺 因服用假藥未成功

在三名死者屍體於深圳被發現前，2019年5月12日，錢序德的女兒錢立梅在河南商丘跳樓自殺。而實際上，錢立梅跳樓的次日，她的女兒繆珂妍和自己的「小男朋友」也曾試圖服毒自殺，但因為買的是假老鼠藥沒有成功。

繆珂妍的父親繆登山稱，繆珂妍「被他們洗腦洗得不成樣子了，現在變得跟她媽一模一樣。」繆登山所說的「他們」，指的是前岳父一家，他和錢立梅已經離婚。

除了兒子錢立勇，錢序德和妻、女都曾信教。錢序德早年曾參與傳播基督教，但未受洗，而他1990年脫離了當地基督教會，後來則加入了「全能神」。有當地村民認為，錢序德可能是被「色誘」加入全能神的。

「全能神」是被中國官方定性的「邪教」之一，崇拜一名被稱為「女基督」的神秘女子。2014年5月28日，山東招遠發生一起命案，6名全能神信徒因討要電話號碼無果，把一名陌生女子視為「邪靈」，光天化日之下將其打死。

早年曾因錢序德傳教而信奉基督教的多名信眾說，錢序德在加入「全能神」之後，還曾試圖拉他們加入，但被他們拒絕。

三名死者。（網絡圖片）

錢序德同鄉王志強說，繼錢序德之後，他的妻子皇甫紅英也加入了「全能神」。錢序德的堂嫂李蘭珍則是皇甫紅英的追隨者。

儘管不知道父母加入了「全能神」，但錢立勇也感覺到他們後來信教信得「不純」了，在母親眼中，凡是不信教的都是「老魔鬼」。

錢序德曾一度改信「新道」

2016年，錢序德被查出患有帕金森綜合征。自父親生病之後，錢立勇便感覺母親明顯嫌棄父親，母親不僅與父親分開吃飯，也不給父親洗衣服，動不動就罵父親。

錢立勇並不知道，錢序德在生病以後，信仰也發生了一次重大變化。他改信了一個叫「新道」（又名「東方永約」）的教。創立「新道」的女子王樹勤自稱是「上帝的代言人」，她表示要「重建教會」。

錢序德夫婦。（網絡圖片）

王志強後來分析，錢序德生病後家裡發生的一些變故，可能跟他從「全能神」改信「新道」有關。

「全能神」內部嚴禁脫離和背叛，而「新道」對「全能神」成員則是開放的。隨著錢序德由信「全能神」改信「新道」，他與皇甫紅英之間的矛盾也愈演愈烈。錢立勇曾讓本家和舅舅家的親戚前來調解父母關係，然而無濟於事。錢家多名親戚上門時，皇甫紅英和錢立梅面都不露，只有繆珂妍出門應對，小姑娘口出惡言。

實際上，早在2016年下半年，剛剛初中畢業進入一所中專學校讀書的繆珂妍，就因為長期不到學校且聯繫不上已被學校除名了，從此跟母親待在一起。

錢序德等人屍體被發現後，家人前往深圳認領。（網絡圖片）

錢立勇說，從2016年開始，姐姐、母親、外甥女還有李蘭珍等人開始頻頻外出「旅遊」。

2018年6月，就在錢立勇被家裡的矛盾搞得焦頭爛額之際，不知何故，錢序德，又被妻子重新接納，並加入了「旅遊團」，而且一走就是近一個月。

2018年6月30日下午，5人出遊近一個月後返回村裡。按錢立勇的說法，母親和姐姐這次回村是專門為了讓父親與自己斷絕父子關係的。當晚，錢立勇喝酒後越想越生氣，於是又趕回家中，跟姐姐吵了起來，之後和姐姐及母親打了起來，一家人之後被警察帶到了派出所，而離開派出所後，一家人再未見面。

（南方周末、新京報）