【有片】南航空少電梯內涉強吻醉酒男同事　當事人：絕對無侵犯他

近日網上流傳一段「南航空少電梯內騷擾醉酒男同事」的影片，片中一名身穿黑衣的男子在電梯內緊抱一名白衣男子，5次用嘴唇觸碰對方，而後者當時則處於無意識狀態。 據悉，二人均爲中國南方航空（集團）深圳分公司員工，黑衣男子爲空少，白衣男子則爲飛行員。警方已介入調查。

黑衣男子先是抱緊白衣男子，對方處於醉酒無意識狀態。（影片截圖）

據《澎湃新聞》周六（19日）報道，事發在廣東深圳，一名飛行員爆料稱，自己醉酒後在電梯內遭同公司的空少柴男騷擾，其後多次調解未果。

飛行員的朋友則透露，事發在上周四10日，片中二人是同事關係，「這個男同事呢是喜歡我的那個朋友，我的朋友也一直在微信上拒絕他的，侵害人（柴男）那天又表白了一次，然後就是要約出去喝酒，說他自己心情不好甚麼的，就把自己說的很卑微之類的。我的朋友就同情他就說約去喝酒。」

這位飛行員的朋友說，二人喝完酒後，飛行員感覺「意識不是特別清楚」和「走不動了」，而柴男隨後把他帶回家中。據其憶述，事後飛行員「十分鬱悶」，於12日凌晨向派出所反映相關情況。

深圳南山派出所的民警表示，當事方和南航公司職員15日曾到派出所處協商，後來又自行回公司協商。當時警方未有將事件定性為「性騷擾」，但證實二人的微信通訊中曾出現「我喜歡你」之類的字句。

事件曝光後引起熱議，內媒19日再曝光柴男接受採訪的內容。柴男表示，他已經報警和並對當事飛行員一方發出律師函。據悉，律師函的內容稱，「（飛行員）公開散布虛假言論」、「逼迫下跪道歉」等。

柴男又否認曾侵犯對方，「絕對沒有」，他說自己是被冤枉的，而網上廣傳的影片是被「惡意截取」，「這個事情到時候警方和法院會還原真相」。惟飛行員一方其後再次回應稱，不存在散布謠言，又指下跪道歉「非本人所說」。

（澎湃新聞）