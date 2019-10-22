Pacific Coffee與東阿阿膠合作　深圳等7內地城市推「阿膠咖啡」

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驢皮製補品「阿膠」被認為有補血、止血及免疫調節等功效，在中國需要旺盛。連Pacific Coffee（太平洋咖啡）也跟內地品牌「東阿阿膠」合作，在北京、上海、廣州等7個內地城市的指定門店，推出5款「阿膠咖啡」。

10月16日，東阿阿膠與Pacific Coffee戰略合作產品發布會在北京舉行。（網上圖片）

10月16日，東阿阿膠與Pacific Coffee戰略合作產品發布會在北京舉行。雙方在會上正式宣布達成戰略合作，聯合推出「咖啡如此多膠」阿膠系列飲品。

「咖啡如此多膠」系列共分為五款咖啡，包括OATLY阿膠紅棗拿鐵、東阿阿膠拿鐵、阿膠紅棗拿鐵、東阿阿膠抹茶拿鐵和東阿阿膠銀耳茶拿鐵，已於2019年10月16日起陸續在北京、上海、廣州、深圳、西安、成都、無錫七個城市的Pacific Coffee指定門店內上市。

工作人員表示，阿膠有補血益氣的作用。咖啡中加入阿膠，增加更多的健康理念，適合秋冬天滋補。（網上圖片）

門市工作人員：按比例在咖啡中添加阿膠粉

據上海一家Pacific Coffee門店的工作人員介紹，「阿膠咖啡」按比例添加東阿阿膠粉，「阿膠是一片的，門店每天磨成粉，然後再跟咖啡打在一起，用牛奶融合。口感上類似拿鐵。」

工作人員表示，阿膠有補血益氣的作用。咖啡中加入阿膠，增加更多的健康理念，適合秋冬天滋補。

網民熱議：

－還不如開發個驢皮口香糖，走到哪補到哪。。。。

－說白了就是種噱頭罷了。

－看到這阿膠十咖啡，感覺怪怪的，這還是中洋合作，是洋為中用還是中力洋用？

－這樣一來，阿膠算藥還是飲料？還是算保健品？

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