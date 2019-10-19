好習慣助改善工作效率　咖啡當水飲、手機放床邊均可毀掉一日？

人總愛把慵懶歸疚於天氣，春天有「春睏」、夏日炎炎正好眠、秋高氣爽天氣轉變更要休息、冬日更不用多說，不戀戀被窩實在對不起自己。 更別提近日社會傷心事，起床更是要花百倍的氣力。除了調整心境，原來也可嘗試建立早晨好習慣，好好為自己打打氣。 不過，在說應該建立怎樣的習慣前，倒不如說說我們每天做甚麼，會不經不覺地降低工作效率，甚至是毀掉自己的一天。

（Bruno van der Kraan/unsplash）

壞習慣1／手機放床邊 必定會「懶床」

手機放床邊，壞處有三，分別是在晚上只顧「滑」手機而減少睡眠時間、早上更易會延長鬧鐘的響鬧的時間、而醒來的第一件事，也很容易是「滑」手機，白白浪費早晨的時間。

那「稍後再響鬧」的設定，簡直是最邪惡的設計，筆者每早都在醒來與再睡多數分鐘間來回天堂與地獄，那偷來的數分鐘，黑洞似地，一轉眼又要再起床，卻似是愈睡愈累。根據《獨立報》的報導，要是不斷延長起床的時間，便會打亂了睡眠週期，令大腦回復清醒的時間也愈來愈長。

而且，一早醒來就滑電話，也會不知不覺延長了在床上的時間，卻只是在接收雜亂的資訊。因此，手機不應放在身邊，除了可提升睡質素，也可減低「懶床」的情況，因為你必須起床才能按停響鬧功能。

（Ali Inay/unsplash）

壞習慣２／不吃早餐 未必能減肥卻會令你睡眼惺忪

有好一段時間，因為忙碌與匆忙，筆者便放棄了早餐。即使似是減少了一餐，但體重未有下降，只有效率其低的早上。

不吃早餐，或有機會令你白白浪費掉美好的早晨。營養學專家Brooke Alpert就指出，身體在睡眠時候，餓了一整夜，起床後需要食物來保充體力，並加強新陳代謝。

（Christiana Rivers/unsplash）

壞習慣3／不喝水 咖啡不是代替品

早上喝甚麼？筆者習慣每天早上都在家弄一杯咖啡，待咖啡從咖啡機中慢慢流出，香氣四溢，方便又提神。但原來，早上第一杯飲料，絕不能是咖啡，而是清水。營養師Megan Ostler就指出一夜睡眠，身體或會缺少水份，而一杯清水就是一早醒來身體最需要的飲料。而醫生Roger Henderson就說：「很多人到口渴了才知道自己水份不足，但其實在那之前已經會有其他症狀，例如疲累、頭痛和專注力不足。」而根據《TIME》的報導，咖啡因利尿，會令腎臟排出更多鈉與水份，從而更易缺水。

＊其他「晨早好習慣」：