長春高中生吸「笑氣」精神恍惚離家失聯　牽出涉10省14市販毒大案

今年1月，長春一家長報警稱其正讀高中的孩子劉某離家出走，已失聯多日。警方接警後全力尋找，最終在一洗浴中心找到劉某，卻發現其精神恍惚、情緒反覆。警員詢問得知，劉某在離家出走期間曾多次吸食「笑氣」（一氧化二氮）。 警方順藤摸瓜，直至近日，累積成功打擊省內外2個販賣「笑氣」的窩點、查扣成品笑氣液化氣體鋼瓶逾10萬支、笑氣液化氣體罐185罐（約3700升）、笑氣液化氣體鋼瓶灌裝機11台、笑氣液化氣體鋼瓶空瓶逾7萬支，成為吉林省破獲的最大宗非法販賣「笑氣」案，更牽出遍佈10省14市的販毒大案。

警方查獲的笑氣鋼瓶。（中新網）

公開資料顯示，笑氣吸食後能致人發笑，是一種麻醉性氣體，具有成癮性，長期吸食可能引起高血壓、暈厥甚至心臟病發作。若超量攝入還可能因缺氧導致窒息死亡。

據了解，吉林警方在得知劉姓高中生吸食笑氣後，很快在長春市朝陽區一屋苑內將陳姓疑犯抓獲，並當場搜出笑氣8460支，及用於吸食笑氣的「氣槍」8支、氣球650個。原來，26歲的陳男長期在酒吧等娛樂場所工作，幾個月前他發現出入酒吧的年輕人有吸食笑氣，便動念研究進貨渠道，大肆販賣笑氣獲利逾20萬元（人民幣，下同）。

透過對陳男的訊問，警方在佛山市順德區將其上線36歲疑犯袁男抓獲，並查獲一批吸食笑氣的設備成品。專案組通過對袁男審查了解到，其非法銷售的「笑氣」遍佈國內10省14個地市，銷售額高達1440多萬元，案件被上報至公安部，在全國範圍內展開偵辦。

與此同時，根據袁男交代的線索，長春警方繼續跟進此案的長春下游工作。9月9日凌晨，警員在長春某卡拉OK樓下將正在進行「笑氣」交易的另名疑犯陳某抓獲，隨後陸續抓獲其幕後負責分裝空銷售「笑氣」的2名疑犯，並搗毀一處在長春的笑氣分裝窩點。目前，上述疑犯均已被警方依法採取刑事強制措施，案件仍在進一步辦理當中。

（中新網）