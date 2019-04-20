【我係差人】吸毒男被捕後「戲精」上身：我是臥底，在執行任務！

4月14日晚，湖北省高警（高速公路交警）麻城大隊民警在滬蓉高速公路鄂東收費站執勤，在檢查一輛江蘇牌照的商務車時，發現車上一男一女為涉毒人員，當即將兩人帶至執勤崗亭進行尿檢。涉毒男子在被警察盤問時語出驚人，聲稱自己是警察，正在執行任務。不過，警察很快揭破了他的謊言。

涉案男子張某。（網絡圖片）

被檢查時，男子張某先便向民警求情，求「放一馬」。後在尿檢過程中，又試圖向民警行賄，稱可以將自身戴的金手鐲，金項鍊「送給」民警，民警當即拒絕。

隨後的檢測結果顯示，兩人的尿檢均呈陽性。在事實面前，男子張某及女子黃某承認於13日在荊州市吸食冰毒的事實。

就在民警準備固定相關證據時，張某又一次向民警提出要求，稱願意配合調查，交待「上線」以爭取寬大處理。

今年41歲的男子張某是江蘇人，25歲的女子黃某是荊州人，兩人是男女朋友關係。（網絡圖片）

在被問及「上線」的相關情況時，張某竟語出驚人的表示：自己其實是上海某公安分局的臥底，這次是在執行任務。

不過，民警駁斥了他的謊言。經查，今年41歲的男子張某是江蘇人，25歲的女子黃某是荊州人，兩人是男女朋友關係，兩人因涉毒先前被公安機關多次處理過。

此次張某開車送黃某回荊州老家，兩人在荊州吸食了毒品後，張某開車與黃某一起準備回江蘇，不想在麻城被警方查獲。

目前，張某、黃某已被行政拘留，案件還在進一步偵辦中。

（北青網）