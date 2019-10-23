深圳龍華近30萬年薪請中小學教師：491人入圍　20人畢業於港學府

深圳龍華區教育局日前發表招聘宣傳，計劃招聘400名公辦中小學教師，因給出近30萬元（人民幣，下同）年薪而引起熱議。 經過1個多月招聘，龍華區教育局發布消息稱，此次共吸引海內外逾3.5萬名應屆畢業生報考，經過層層選拔，最終入圍體檢的有來自全球62間院校的491人。

以年薪20萬元以上招聘應屆畢業生擔任中小學教師，已是深圳多區的「標配」。（視覺中國）

據早前報道，深圳龍華是次招聘待遇「領跑全國」，大學畢業生的年薪為26萬元以上，研究生更可達28萬元以上，全日制博士會額外再獎勵20萬元，優秀畢業生則會獎勵3萬元至8萬元，且待遇不但包含「五險一金」、全年165日以上有薪休假，更是屬於「事業單位正式編制」、有深圳戶籍，以及能優先申請人才住房、長租公寓。

《香港01》梳理發現，入圍者多來自內地名校及重點院校，亦有不少是「海歸」——20人是畢業於香港院校，包括中大、港大、科大和城大，29人分別畢業於英國9間高校，1人畢業於新加坡南洋理工大學。

入圍人員的畢業高校分佈。（龍華區教育局）

而在入圍體檢的491名畢業生中，研究生及以上學歷423人，佔比86.2%；博士23人，其中來自北京大學6人、清華大學5人；本科和碩士均就讀於「A類雙一流院校」的畢業生多達219人，佔比近45%。

事實上，以年薪20萬元以上招聘應屆畢業生擔任中小學教師，已是深圳多區的「標配」。有內地傳媒發現，深圳鹽田區在5月赴北京招聘20名中小學教師，當時已表明首年收入税前約29萬元，甚至可申請「畢業生到崗獎勵經費」，博士每人3萬元，碩士每人2.5萬元，學生每人1.5萬元。

（綜合報道）