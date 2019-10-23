【心狠手辣】墳前埋炸藥報復村民致6死13傷　山東男潛逃22年落網

近日在山東德州樂陵市，當地警方偵破一宗重大案件，成功抓獲潛逃了22年的呂姓男疑犯。 據悉，呂男在案件中引爆炸藥致19名村民死傷，目前因涉嫌故意殺人罪被檢察院依法批准逮捕。

疑犯呂男與警方回到發生爆炸的事發地重組案情。（影片截圖）

綜合媒體報道，呂男當時與同村村民呂某華有矛盾，1997年6月7日，呂男趁呂某華及其家人去上墳之際，引爆了預先埋在墳前的炸藥，最終導致6人死亡，13人不同程度受傷。

據村民呂玉奎憶述，當時他和一眾親戚去為亡母上墳。「我們開了兩輛小貨車和一輛汽油三輪車，起初由婦女走在前面，抬貢品的人跟在後面。突然聽到隊伍前面『砰』的一聲，然後都倒在了地上……」呂玉奎睜開眼後發現，現場死傷嚴重，慘不忍睹。

呂男引爆炸藥後隨即畏罪潛逃。由於當時查案條件較差，而呂男事先做足犯罪準備，有較強的反偵察能力，因此民警一直未能將其抓拿歸案。直到2005年，公安部將此案列為「部督案件」，偵查工作也始終沒有停止。

疑犯呂男潛逃了22年才落網。（影片截圖）

當地警方在經過多次排查和研究後，最終在今年國慶前夕得到線索確定呂男的行蹤，於本月2日在河北滄州成功將他抓獲。呂男被捕後，對22年前所犯的罪行供認不諱。

與此同時，受害者家屬得知呂男落網後激動萬分，一名村民表示，「對於死的（人）也好，傷的（人）也好，給了他們一個公正的交代。從此我們心裏也解開了這個心結。」

（齊魯網、梨視頻）