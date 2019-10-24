【蠻不講理】四川高三男生勸人排隊反被毆打　腰部骨折心靈受創

蠻不講理！四川成都一名高三男學生，在快餐店排隊時見有人「打尖」，出言相勸後反被對方身旁男子拳打腳踢，致腰部骨折，心靈亦受創傷，「我做錯了嗎？為啥他們基本的禮貌都不懂了呢？」

於成都某中學就讀高三的劉宇，勸人排隊後反被毆打。（網上圖片）

事件發生於10月19日，於成都某中學就讀高三的劉宇在快餐店排隊用餐時，一名女子突然插隊到他前面。劉宇對她說，「請排隊，凡事需要講個先來後到。」女子則回應稱自己手機快要沒電，希望盡快結賬。

劉宇不解，回了一句「你手機沒電了，和我有什麼關係？」後，突然被就遭到女子身旁一名男子的拳打腳踢，隨後在爭吵中，打人男子匆匆離開。監控影片顯示，劉宇全程沒有還手。

遇襲學生反問家人：「我做錯了嗎？」

當晚，劉宇回家後將此事告知家人。他的母親陽女士非常氣憤，帶著劉宇去往四川省人民醫院身體檢查。醫生檢驗後，發現劉宇腰部左側橫突骨折，周圍軟組織稍腫脹。之後，他們又去當地派出所報警。

陽女士認為，涉事男子不由分說地打人，作為母親她深感憤怒；又稱兒子受到的心理傷害比身體創傷更大，事後更曾反問家人，「我做錯了嗎？為啥他們基本的禮貌都不懂了呢？」

打人男子（中）已經被捕。（網上圖片）

打人男子已被捕

10月23日晚上，陽女士接到派出所電話，稱打人男子已經被捕，案件正在偵辦中。她到達派出所後，見到打人男的家屬，對方承認錯誤，但並未看到打人男子本人。

陽女士說，警方告訴她會依法懲治，給她以及她兒子一個交代。現在她只希望，兒子受到的心理傷害能夠被撫平，「兒子平時在班裡還是一名積極向上的學生。因為白白挨打這事，孩子目前很害怕，睡覺也睡不好，不能專注學習，也害怕到公眾場合去了。」

事件傳到網絡後引起討論，大多對打人男子感到氣憤，應該受法律制裁：