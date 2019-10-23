河南武校學生外逃被發現　慘遭同宿舍室友毆打後身亡　5人被捕

河南登封棋盤山武校8月發生一宗暴力打人事件，一名13歲男學生跑出宿舍時，被數名室友發現，對方懷疑他想逃出校園，將他拉回宿舍施暴毆打致死。至本月22日，內媒引述公安局消息稱，涉案5名疑犯已被檢方批捕，其中包括至少3名未成年人。

棋盤山武術學校發生學生遭毆打死亡事件。（影片截圖）

據棋盤山武校負責人介紹，13歲男死者姓任。案發在8月30日，同宿舍的一名學生發現任男跑出宿舍後，隨即上前追趕但未能拉回。隨後，同宿舍的另外兩名學生出去將任男拉回宿舍，並對其施暴毆打。

約20分鐘後，涉事學生將任男被打傷的情況告知教練。但當教練趕到宿舍時，任男已處於昏迷狀態，學校隨後將他往醫院治療。知情人透露，任男顱腦損傷嚴重，最終因醫治無效離世。事發後4名學生和1名教練被警方控制，校方賠償了受害者家屬70萬元人民幣。

今年4月，鄧姓女童進入河南武校兩日後死亡。（網上圖片）

今年4月，河南登封的「少林小龍武術學校」也發生過一宗學生死亡事件。一名鄧姓6歲女童據報在校內玩耍時暈倒，搶救無效身亡。惟鄧父稱女兒「臉是紫色的，肚子上有踹痕」，質疑她被毆打致死。當地官方事後成立調查組，排了毆打等外力致死原因。

女童死亡事件發生後，河南登封市委、市政府安排相關部門對登封市武術學校開展「大排查、大整治、大提升」綜合整治活動，加強武術學校管理。據校方負責人稱，整頓期間無資質武校被取締。其中，約200名「黑武校」教練和學生被轉至棋盤山武校，包括涉事學生和教練。事發時，兩校之間未交接完畢。目前，校方已啟動整改，清除無證教練，勸退百名轉校生。

（新京報）