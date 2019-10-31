雲南女大學生溺亡案　同行男子涉強制猥褻被立案

雲南昆明女大學生李心草死亡案，引發輿論關注。10月31日，據央視新聞報道，昆明公安局盤龍分局發出的鑑定意見通知書顯示，根據司法鑑定，李心草的死亡原因為溺死。 另據李心草家屬收到的連通知書，昆明市公安局對羅某強制猥褻侮辱一案立案偵查。昆明市公安局盤龍分局對羅某等人過失致人死亡一案進行立案偵查。

10月12日，微博上名為「李心草媽媽」的網友發帖稱，她是雲南一大學生李心草的母親陳美蓮，她的女兒是昆明理工大學大二的學生，於9月不幸溺亡；而她找到了女兒在溺水前在酒吧的監控錄像，發現錄像顯示，女兒死前曾和室友，還有兩名男子在一起飲酒，李心草疑被猥褻以及被暴力對待。她認為女兒的死另有隱情。

監控錄像顯示，李心草疑被猥褻以及被暴力對待。（網絡圖片）

時長2分46秒的監控視頻顯示，9月9日深夜，昆明一酒吧內，一名女生被一名黑衣男子按倒在椅子上。隨後另外一男一女出現在畫面中，控制住女生的雙手，正在交談。監控畫面中，女生被黑衣男子扇耳光2次，可聽到被打女生的哭聲。

隨後，10月14日，昆明公安局發佈通告，指該局將就「雲南女大學生李某草跳江自殺案」成立專案組並將對盤龍分局對此案的前期工作開展倒查。 通報稱，9月16日，李心草表姐陳某到公安機關反映稱，李心草在落水前遭猥褻，當地派出所受案調查。10月10日，李心草的母親向公安機關書面提出屍體解剖申請。10月13日，昆明醫科大學司法鑑定中心應李心草母親委託，對李心草屍體進行解剖；雲南公安司法鑑定中心和昆明醫科大學司法鑑定中心對檢材分別進行檢驗鑑定。

另據《南方都市報》10月15日報道，14日，李心草親屬透露了一份錄音資料。據音頻信息，當晚涉事的三名同伴均聲稱，李心草當晚飲酒後曾情緒激動。

對於此事，李心草所在學校昆明理工大學曾回應稱，以警方的調查結果為準，該校目前正全力配合警方調查。「 李心草所在的學院工作人員包括輔導員，一直在跟家屬聯繫。」

據悉，事發後李心草媽媽曾和涉事同伴一方進行調解，賠償金額在90萬元人民幣左右，不過雙方未達成一致。