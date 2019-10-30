屋企梳化突起火損失33萬　澳女睇CCTV驚見罪魁禍首係…

不要小看毛孩的搗蛋能力，牠們一旦「攪攪震」，後果可能不堪設想！澳洲一名女子早前外出時，以手機查看家中設置的閉路電視，原想看看愛犬情況，沒想到一看幾乎嚇壞，毛孩竟以打火機在沙發上「縱火」，幾分鐘內即引發火苗，火勢更開始蔓延，幸好她及時發現能及時報案，不過居所已局部受損，愛犬成為了事件的罪魁禍首。

一名澳洲女子的寓所日前起火，釀成33萬損失，後來女子發現真兇竟是愛犬。（YouTube「 3AWRadio」截圖）

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事發本月16日，居於墨爾本的丹斯基（Danielle Danski）外出時，心血來潮想看看留守家中10個月大的混種鬥牛犬、毛孩「Archie」正在做甚麼。她打開設置於家中的閉路電視程式，看到Archie在沙發上咬着一物件，看來非常享受。

丹斯基認真一看才發現，Archie咬得津津有味的原來是一個打火機，更神奇地成功「點火」，火苗極速便燒着了沙發，嚇得Archie即時跳開。火勢其後蔓延，丹斯基見狀立刻報警，幸好及時發現，消防員於3分鐘內趕至現場將火救熄，同時救出Archie及疏散附近居民。

丹斯基沒想到10個月大的愛犬Archie竟然是寓所火警的「罪魁禍首」。（ig「archie_the_arsonist」圖片）

雖然沒有造成Archie或他人受傷，惟丹斯基寓所的牆壁、廚櫃及冷氣卻因火警受損，損失金額達到6萬澳元（約33萬港元），令她相當「肉痛」，只能無奈稱：「我有時也無法點着打火機，真不知道牠是怎樣點起火花的。」

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似乎受了驚的「罪魁禍首」Archie，一見到主人就立即撲進了她懷中，儘管牠並非故意犯案，丹斯基還是給了牠一點懲罰。

不少網民得知事件都非常驚訝，直呼Archie非常幸運沒有受傷，而有份參與救援的消防員奧蘇利文（Graeme O'Sullivan）更形容，入行30年來都未遇過類似的事，「我們曾接報指有貓狗打翻蠟燭、香薰或油燈引致火警，但這種方式引起的火災肯定是我們首次見到」。

（紐約郵報）