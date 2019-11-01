25年前汕尾百萬劫案最後一名疑犯投案　警方此前憑張子強案擒主犯

廣東汕尾海豐縣在1994年12月發生轟動全城的百萬元（人民幣．下同）大劫案，4名疑犯案發後銷聲匿跡。最終在上月28日，最後一名疑犯胡文偉投案自首，全案的偵辦工作告終。 內地傳媒披露，該案其中一名主犯陳剛與連環綁架香港富商的張子強有關連，令警方得以借張子強案將陳剛抓捕歸案。

廣東汕尾海豐縣在1994年12月發生轟動全城的百萬元大劫案。（南方都市報）

案發於1994年12月27日晚上10時許，胡姓夫婦帶同百萬元現金，在海豐乘搭長途巴士前往汕頭，期間長途巴士被一輛電單車逼停，4名男子聲稱是警察要登車臨檢，當眾將胡姓夫婦強行帶下車並拳打腳踢，搶走裝有百萬元現金的兩個麻包袋。警方事後通過一系列的調查走訪，確認是一宗冒警、傷人擄財的百萬元大劫案，4名疑犯陳剛、林振生、胡文偉及余經任都是海豐本地人。

報道指，以「大富豪」張子強、「賊王」葉繼歡為首的犯罪集團成員，在香港犯案累累後紛紛逃到內地，引起公安部註意，促成粵港警方第一次合作。事後該犯罪集團的成員提供一條陳剛有參與張子強犯罪集團的重要線索，令海豐警方得以借張子強案，順藤摸瓜將陳剛抓捕歸案。

陳剛有參與張子強（圖）犯罪集團的重要線索，令海豐警方得以借張子強案，順藤摸瓜將陳剛抓捕歸案。（資料圖片）

陳剛被捕後交待百萬元大劫案的全部案情，原來當晚余經任海豐客運總站聽到同事提到有兩名外省人帶同巨額現金出門，遂將胡姓夫婦的事告知胡文偉，胡文偉聽後便糾集陳剛、林振生與余經任在車站會合，4人同乘一輛電單車從後尾隨，最終在赤岸橋附近假冒警察查車搶劫。

除了胡文偉外，其餘3人已分別20年間陸續落網。1999年3月20日，陳剛被汕尾中院判處死刑，其後執行槍決；2002年9月，湖南永州警方擒獲一名殺死女友並碎屍的殺人犯「廣仔」的林子華，經身份鑑別後意外證實是林振生，最終在2003年1月30日被法院判處死刑後執行槍決；2017年11月7日，警方通過大數據研判，發現余經任化名羅森林躲藏在海南萬寧市興隆鎮的深山，並已在當地娶妻生子。兩日後，海豐警方在海南警方的配合下，將潛逃23年的余經任押解回海豐受審。

胡文偉糾集陳剛、林振生與余經任一同犯案。（南方都市報）

逃亡25年的胡文偉終在上月底投案自首。（南方都市報）

至於一直銷聲匿跡的胡文偉，其最終於上月28日上午9時，親自前往海豐縣公安局刑偵六中隊投案自首。據胡文偉交待，當年犯案後為逃避警察追捕，遂買了一張名為李剛的假身份證，25年來一直躲在廣州芳村一處郊外花圃園打黑工。但由於近年各類出行、住宿等活動均需要提供身份證明，且到處天眼密布，胡文偉認為已經藏無可藏，於是決定放棄逃亡回海豐投案。

（南方都市報）